In der Nacht zum Mittwoch hat ein 24-jähriger Mann vor dem Gesundheitsamt einen Bekannten mit einem Messerstich schwer verletzt.

Die beiden alkoholisierten Männer, die sich nach einem gemeinsamen Gaststättenbesuch gegen 2 Uhr zusammen mit einer Bekannten vor dem Gesundheitsamt in der Reichsstraße aufhielten, gerieten in Streit. In dessen Verlauf stach der Ältere seinen 23-jährigen Begleiter mit einem Messer in den Oberbauch und verletzte ihn dabei schwer. Nach der Attacke flüchtete der Täter zu Fuß. Das schwer verletzte Opfer wurde vom Rettungsdienst notversorgt und danach ins Krankenhaus gefahren. Nach einer Operation besteht keine Lebensgefahr mehr. Der 24-jährige Tatverdächtige konnte am frühen Mittwochmorgen in Freudenstadt vorläufig festgenommen werden. Die Tatwaffe fehlte zunächst, wurde aber heute Morgen bei einer Nachsuche aufgefunden.

Am Donnerstag führten Beamte der Kriminalpolizei den Tatverdächtigen zur Entscheidung über die Haftfrage beim Amtsgericht Rottweil vor. Der Haftrichter erließ den von der Rottweiler Staatsanwaltschaft wegen Verdachts des versuchten Totschlags beantragten Haftbefehl.

Damit sind die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo sind aber nicht beendet. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil sucht noch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Bitte melden sie sich unter der Rufnummer 0741 477 0.