Der Polizeibericht: Bei dem Demonstrationsgeschehen am 07.09.2019 in Landau nahmen insgesamt ca. 250 Personen teil. Das “Frauenbündnis Kandel” zählte in der Spitze ca. 100 Teilnehmer. An den Gegendemonstrationen waren insgesamt ca. 150 Personen beteiligt.

Zum Berichtszeitpunkt lagen der Polizei drei Strafanzeigen vor. So wurde ein Teilnehmer der Demonstration des “Frauenbündnis Kandel” in der Ludowicistraße beleidigt. Eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung wurde aufgenommen, da bislang Unbekannte einen Stein in Richtung des “Frauenbündnis Kandel” warfen. Getroffen und verletzt wurde hierdurch niemand. Weiterhin wurde ein Stromkasten besprüht.

Einige Teilnehmer der Veranstaltung des Frauenbündnisses schlossen sich gegen 16:00 Uhr einer weiteren Demonstration am Hauptbahnhof an.

Der Einsatz wurde nach Abreise aller Versammlungsteilnehmer kurz nach 17:20 Uhr beendet.