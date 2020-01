Frankreich: Tote und Verletzte bei islamischen Terrorangriff in #Villejuif

Ein islamisch gewandeter Mann hat in der französischen Gemeinde Villejuif nahe Paris mit einem Messer wahllos auf Passanten eingestochen. Dabei soll er laut “Allahu akbar” gerufen haben. Bisher sind mindestens ein Todesopfer und drei Schwerverletzte bestätigt. Die Tat ereignete sich in einem Park. Nachdem Passanten einen Notruf absetzten, eilten umgehend Polizeieinheiten zum Tatort, die den Angreifer neutralisierten. Dabei sollen drei Schüsse abgegeben worden sein, die den Terroristen in die Brust trafen.

Villejuif heißt übrigens übersetzt so viel wie “Judenstadt”. 2015 wurde ein islamischer Terroranschlag auf die katholische Kirche Saint-Cyr-Sainte-Julitte vereitelt. Diese Fakten werden natürlich von der deutschen “Presse” neben dem islamischen Hintergrund des Terroristen verschwiegen. (FAZ)

A Muslim terrorist was shot and eliminated by police officers after stabbing 4 people in a park in #Villejuif , south of #Paris . Police sappers were called to the scene of the terror attack. pic.twitter.com/EEMm3bnTiU

Dieses Video zeigt, wie der Angreifer erschossen wird.

JUST IN: Video of #French police neutralising the terrorist who stabbed four and killed two outside #Paris. French reporters online say he was yelling the magic words “Allahu Akbar” – while others say he was wearing a ‘vest’. This is yet to be confirmed. pic.twitter.com/yogFshJO4i

— Imam of Peace (@Imamofpeace) January 3, 2020