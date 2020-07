Zahlreiche Videos zeigen, was sich wirklich diese Nacht am Opernplatz abspielte. Die Ereignisse sind durchaus vergleichbar mit den Plünderungen vor einigen Wochen in Stuttgart.

Fünf Polizisten sollen verletzt worden sein. Die Polizei will heute im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Informationen bekannt geben. Bislang hieß es: Wie den Medien bereits bekannt, kam es in der heutigen Nacht am Opernplatz zu Ausschreitungen gegenüber den dort eingesetzten Polizeikräften. Hierzu gab es schon einige Medienberichte, mit ungenauem Geschehensablauf. So hieß es beispielsweise, der Ausgangspunkt seien sogenannte „Coronakontrollen“ gewesen, was jedoch nicht der Fall war.

#Opernplatz1807



Gegen 3:00 Uhr wurde eine verletzte Person mit Kopfwunde gemeldet. Vorausgegangen sein soll eine Schlägerei mit mehr als 20 Beteiligten.



Streifen wurden nach dort verlegt, um in der Sache aufzuklären und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.



// #FfM #Opernplatz — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) July 19, 2020