Ausführlich berichtet die BILD über die Trauerfeierlichkeiten für den achtjährigen Jungen, der im Frankfurter Bahnhof durch den feigen Mordanschlag eines zur Fahndung ausgeschriebenen Eritreers ums Leben kam. Auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier war mit seiner Frau Ursula unter den Trauernden, die den Namen des Jungen mit keiner Silbe erwähnten.

Wie Pi-News Autor Wolfgang Hübner schreibt, „wird niemand ernsthaft glauben können, nur aus Rücksicht auf die Eltern oder plötzliche Rechercheunfähigkeit aller Journalisten habe dazu geführt, dass keine einzige Zeitung, kein einziges anderes Medium nicht ganz schnell die Identität des Jungen in Erfahrung gebracht und das auch veröffentlicht hätte. Vielmehr spricht alles für eine informelle Verabredung zum Schweigen.“

Wenn die Informationen aus dem Netz stimmen, dann heißt das Opfer Leo Stettin. Welch schändliches Schauspiel der Öffentlichkeit vorgespielt wurde, ist leider keine Überraschung mehr, ob in Freiburg, Kandel oder jüngst in Iserlohn. Es wird alles getan, um die Fakten so lange wie möglich zu verschleiern, es sei denn, es handelt sich um ein Flüchtlingskind, dessen Leiche für das Foto des Jahres sorgfältig drapiert wurde und dessen Namen nun ein Schlepperschiff trägt.