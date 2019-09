Am frühen Sonntagmorgen um 03.30 Uhr, kam es vor einer Diskothek in der Straße Norderhofenden aus noch ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen zwei Männern auf der einen und einer Gruppe von fünf Männern auf der anderen Seite. Die Auseinandersetzung entwickelte sich zu einer Schlägerei auf einem Parkplatz hinter der Diskothek in der Speicherlinie. Einer der zwei Männer, ein 40-jähriger Flensburger, erlitt vermutlich durch gezielte Fußtritte gegen den Kopf so schwere Verletzungen, dass er sich in akuter Lebensgefahr befindet. Die fünf geflüchteten Männer konnten wenig später in der Großen Straße durch Beamte des 1. Polizeirevieres angetroffen und festgenommen werden. Drei Männer im Alter von 39 und 40 Jahren befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam und sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg am heutigen Nachmittag (09.09.19) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat ein Verfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg geführt. Zeugen, welche die Auseinandersetzung vor der Diskothek oder in der Speicherlinie beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummre 0461-4840 mit dem K2 in Verbindung zu setzen.

Weitere Hintergründe blieben ungenannt!