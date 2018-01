FISAMemo soll Comey, McCabe und Rosenstein schwer belasten – #ReleaseTheMemo

Das vierseitige „FISA-Memo“, das den ungeheuerlichen Überwachungsmissbrauch durch das FBI, das DOJ und die Obama-Administration belegen soll, nennt ausdrücklich den stellvertretenden FBI-Direktor Andrew McCabe, den ehemaligen FBI-Direktor James Comey und den stellvertretenden Generalstaatsanwalt Rod Rosenstein, berichtete gestern Daily Beast.

Wikileaks bietet 1.000.000 Dollar für die Zusendung des Memos, das immer noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist.

#ReleaseTheMemo: Do you know someone who has access to the FISA abuse memo? Send them here: https://t.co/cLRcuIiQXz

WikiLeaks will match reward funds up to $1m sent to this unique Bitcoin address: 3Q2KXS8WYT6dvr91bM2RjvBHqMyx9CbPMN

or marked 'memo2018': https://t.co/lmsmphuH2N pic.twitter.com/j1YEkXqi2S

— WikiLeaks (@wikileaks) January 19, 2018