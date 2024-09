Volkswagen vor Werksschließungen: Der Habeck-Graichen-Clan und seine Helfer ruinieren VW und das Land 

Wie kann man so dumm sein und lange und breit nach den Ursachen für das Straucheln des VW-Konzerns suchen? Nichts liegt klarer auf der Hand als die Gründe für dessen Niedergang. Es sind drei Jahre plus x grünrote (gleich braune) Politik, die der Industrie das Licht ausblasen, vorweg VW & Cie. Die mutwillig vom Zaun gebrochene deutsche Gassperre gegen Russland (das heute noch liefern würde, laut Putin) samt stiller Begrüßung der Sprengung unserer Pipelines und anschließende Explosion unserer Energiekosten haben unser industrielles Fundament gesprengt, auf dem noch einige schiefe Elemente stehen, die auf das Umfallen warten. Absoluter Schwachsinn regiert, wie die Herstellung von Stahl mit Hilfe von Wasserstoff zu weit überhöhten Preisen zeigt, die niemand in der Welt bezahlt.

Eine künftig Windrad-angetriebene Chemie- und Schwerindustrie konnten nur von Märchenbuch-erfindenden Bauern und ihren Spezis als industrieller New Deal verkauft werden an ein ideologisch zugedröhntes Publikum, das auch Kinder ernst nimmt, die der Welt Klimaweisheiten verkünden.

Die deutschen Unternehmer und Industriellen erscheinen als rückgratlose Kriecher, die für ein paar Beihilfen in die eigene Tasche den Standort verraten

Es sind genügend Fachleute im Land, die rechtzeitig die Unmöglichkeit der Umstellung des Massenverkehrs auf Elektroantrieb auf der Basis von Kinderarbeit im Kongo und Naturverwüstung zum Gewinnen von Lithium und Seltenen Erden erkannt haben. Wir haben auch genügend Wissenschaftler, die die Unerschwinglichkeit einer Politik der hohen Inflation mit Beraubung der Sparer und Rentner, der “Sondervermögen” und weiterer Hunderter Milliarden für Kriege, Masseneinwanderung und angebliche Brückentechniken auf Pump durchschaut haben.

Fast alle haben schändlich die Klappe gehalten und pariert, obschon sie um das sich abzeichnende Ende im Chaos wussten. Etliche Medien-“Experten” und andere Pseudowissenschaftler begaben sich in Regierungsabhängigkeit oder buyxten in ahnungslosem Kemfertismus umher als wären sie Professor Karl L. in der Koronaklamotte. Schlimme Versäumnisse müssen sich die Verbände der sogenannten Familienunternehmer und der Bundesverband der deutschen Industrie vorhalten lassen, in dem der Wurm zu stecken scheint.

Sie alle hatten im Fall unserer Autoindustrie das Fachwissen, um gegen das Verbot von Verbrennungsmotoren, die es noch “ewig” geben wird, Sturm zu laufen. Stattdessen haben sie sich von gekauften Ethikräten und Leopoldinischen Gebilden einseifen lassen und die Interessen ihrer Arbeiter verraten, die sie nun zu Tausenden – unter absurdem Eiertanz ihrer angeblichen gewerkschaftlichen Vertreter – rausschmeißen müssen.