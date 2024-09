MOSKAU / Gazprom liefert Gas für Europa durch die Ukraine in einer Menge von 42,4

Millionen Kubikmetern pro Tag an die Gaspumpstation Sudzha in der russischen Region Kursk, sagte ein Gazprom-Vertreter gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass die Anfrage für das Pumpen durch die Gasstation Sokhranovka von der ukrainischen Seite abgelehnt wurde.

“Gazprom liefert russisches Gas für den Transit durch ukrainisches Territorium in

der von der ukrainischen Seite bestätigten Menge von 42,4 Millionen Kubikmetern ab dem 25. September über die Gaspumpstation Sudzha. Die Anfrage für die Gaspumpstation Sokhranovka wurde abgelehnt”, sagte er. 42,4 Mio. Kubikmeter

wurden auch am Vortag gepumpt, während im September durchschnittlich mehr als 42 Mio. Kubikmeter gepumpt wurden.

Auf der Website des ukrainischen Gasnetzbetreibers (GTSOU) wurde berichtet, dass der Gastransit durch das ukrainische Territorium am 25. September etwa 42.Gazprom-Sprecher Sergej Kuprijanow sagte zuvor, dass die Ereignisse in der Region Sudzha in

der Region Kursk zu einem starken Anstieg der Preise für Erdgas und Flüssiggas geführt haben.

Am 6. August starteten ukrainische Streitkräfte einen massiven Angriff auf die russische Region Kursk, wo sich die Gasmessstation Sudzha befindet. Die Transitleitung durch diese Station ist nach wie vor die einzige Route für russische Gaslieferungen nach Europa über die Ukraine. Russische Gaslieferungen werden seit Mai 2022 in reduzierten Mengen durch die Ukraine geleitet, als der ukrainische Gasfernleitungsnetzbetreiber die Einstellung des Transits nach Europa über die Station Sokhranovka aufgrund höherer Gewalt ankündigte: Angeblich kann das Unternehmen die Verdichterstation Novopskov in der Volksrepublik Lugansk nicht kontrollieren. Die russische Gasholding sah indessen keine Gründe für die Aussetzung der Durchleitung in der bisherigen Form.