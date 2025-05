Börsenmanipulation: Trump sorgt für neuen Dax-Rekord

Der Dax hat am Dienstag einen Rekord aufgestellt und erreichte bis zu 24.161 Punkte. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten stieg der Index auf 24.152 Zähler, was einem Plus von etwa einem halben Prozent entspricht. Im laufenden Jahr hat der Dax bereits über 21 Prozent zugelegt, während die US-Börsen im Minus sind. Anleger warten gespannt auf die US-Börsen, die am Vortag wegen eines Feiertags geschlossen waren.

In New York werden Kursgewinne erwartet, da US-Präsident Donald Trump den Europäern nach seiner Zoll-Drohung Aufschub gewährte. Wenn dieses Hin- und Her reicht, um Milliarden zu verschieben, stellt sich unweigerlich die Frage: Wer stopft sich hier eigentlich die Taschen voll? Es gab einmal Zeiten, da wurden solche Manipulationen an den Börsen noch als das bezeichnet, was sie eigentlich sind: kriminell!