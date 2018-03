Feindbild Russland: Aktive Kriegshetze im Namen des Volkes?

Die gemeinsame „Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich“ hat es in sich. Wird hier aktive Kriegstreiberei seitens der Bundesregierung betrieben? Und das im Namen des Volkes?

Wortlaut:Wir, die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich, sind entsetzt über den Anschlag, der am 4. März 2018 im englischen Salisbury auf Sergej und Julia Skripal verübt wurde. Ein britischer Polizeibeamter, der ebenfalls verletzt wurde, ist weiterhin ernsthaft erkrankt. Das Leben zahlreicher unschuldiger britischer Bürger war in Gefahr. Allen Betroffenen gilt unsere Anteilnahme. Wir möchten der britischen Polizei und dem Rettungsdienst unseren Respekt für ihr mutiges Handeln aussprechen.

Der Einsatz eines militärischen Nervenkampfstoffs eines Typs, wie er von Russland entwickelt wurde, stellt die erste offensive Anwendung eines solchen Nervengifts in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Es handelt sich um einen Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs. Ein solches Vorgehen verletzt eindeutig die Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens und das Völkerrecht. Es bedroht unser aller Sicherheit.

Das Vereinigte Königreich hat seinen Partnern gegenüber im Detail dargelegt, dass Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verantwortung für diesen Anschlag trägt. Wir teilen die Einschätzung des Vereinigten Königreichs, dass es keine plausible alternative Erklärung gibt, und stellen fest, dass Russlands Weigerung, auf die berechtigten Fragen der Regierung des Vereinigten Königreichs einzugehen, einen zusätzlichen Anhaltspunkt für seine Verantwortlichkeit ergibt. Wir rufen Russland auf, zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die mit dem Anschlag in Salisbury verbunden sind. Russland sollte insbesondere das Novichok-Programm voll umfänglich gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) offen legen.

Unsere Besorgnisse werden angesichts früherer Fälle verantwortungslosen russischen Verhaltens auf weiteren Feldern verstärkt. Wir rufen Russland dazu auf, seiner Verantwortung als Mitglied des UN-Sicherheitsrates gerecht zu werden, den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit aufrecht zu erhalten.

Dazu ein Leserbrief von Achim W. aus Mannheim:

Die andauernde Russland-Hetze der USA, der EU und vieler nationaler Regierungen und der Medien ist äusserst gefährlich, dumm und irrational. Russland und sein Präsident müssen für alle möglichen und unmöglichen angeblichen Vergehen, Verschwörungen und quasi für das Böse an sich herhalten – was für ein primitives Feindbild und noch dazu ein irrwitziges Spiel mit dem Feuer. Noch ist Russland sehr geduldig und pariert die endlosen Schuldzuweisungen fast stoisch; aber wenn der Bär weiter so verantwortungslos provoziert wird, könnte er vernichtend zurückschlagen. Und dann ist der Westen durch seine Provokationen daran schuld, die durch nichts begründet sind als durch Neid, Missgunst, krankhaften Verfolgungswahn und das Ablenken von den eigenen Kriegsverbrechen der USA und der EU.

Wie war das mit dem „Grundgesetz“ und der Planung eines Angriffskriegs?