FC Bundestag nimmt jetzt doch ausgesuchte AfD-Spieler auf – Münzenmaier muss draußen bleiben

Die Affäre um den Ausschluß von AfD-Abgeordneten beim FC-Bundestag durch SPD-Staatssekretär Wiese geht in die nächste Runde. Nach einem teilweisen Einlenken und dürfen nun einige AfD-Spieler mitmachen, aber nicht alle. Bei ntv heißt es: „Mannschaftskapitän und CDU-Politiker Marcus Weinberg bestätigte, dass die Mitglieder die Aufnahme des Abgeordneten Sebastian Münzenmaier abgelehnt haben. Gründe dafür nannte er nicht.“

Vielleicht ist ihm Deutschland zu wichtig?

Der Abgeordnete Hansjörg Müller dagegen wurde auf „hold gesetzt“, er hatte sich mit einem an Staatssekretär Wiese adressierten offenen Brief an die Medien gewandt, wodurch der Skandal erst einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde.

Nach dem Teilzugeständnis der Mannschaftsleitung legt Müller jetzt nach: