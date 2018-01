FC Bundestag: AfD-Abgeordneter kontert gegen Wiese Foul „für Offenheit und Toleranz“

Offener Brief des AfD-Initiators an den FC-Bundestag

Sagen Sie mal, verehrter Herr SPD-Bundestagskollege Wiese, wie kommen Sie zu solch ausgrenzenden Aussagen uns AfD-Bundestagskollegen gegenüber? Sie offenbaren damit selbst den unmenschlichen Duktus, den Sie uns vorwerfen. Augenmaß bitte, vor allem unter Sportfreunden!

Bezüglich Internationalität und Offenheit gegenüber dem Ausland können Sie sich gerne an mir ein Beispiel nehmen: www.business-is-more.com

Von Mitspielern meiner früheren Stammtischmannschaft, dem Roten Hammer Moskau, besteht Interesse an einem gemeinsamen Kick mit dem FC Bundestag, was ich hiermit an Sie und unseren Kapitän Herrn Weinberg adressiere.

Als Initiator der Teilnahme der AfD-MdB am FC Bundestag freue ich mich auf unser erstes gemeinsames Training diesen Januar in Berlin und schlage vor, jedwede parteipolitischen Ansichten vor der Sporthalle außen vor zulassen, weil Sport nämlich verbinden soll.

Meine Mitgliedschaft im FC Bundestag habe ich bereits im Herbst bestätigt bekommen.

Wollen Sie mich da jetzt rückwirkend rausschmeißen? Wohl doch nicht Ihr Ernst und nochmals – Sport soll verbinden, vor allem über bestehende Meinungsverschiedenheiten hinweg und genau deshalb spielen wir jetzt zusammen Fußball!

Mit sportlich-kollegialen Grüßen

Hansjörg Müller MdB