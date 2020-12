Facebook führt aus, dass es gegen falsche Nachrichten vorgeht. Die Faktenprüfer, die hierzu angestellt werden, erhalten Geld von TikTok und ByteDance.

Vodafone, der größte Mobilfunkbetreiber in Europa, zensiert Webseiten in Großbritannien, die sich auf eine friedliche chinesische Meditationspraxis beziehen. Vodafone in Großbritannien hat zuvor angekündigt, für seine 4G- und 5G-Masten eine Mischung aus Geräten von Nokia, Ericsson und dem Technologieriesen Huawei zu verwenden.

In Paris müssen die Bewohner ihre Weinachtseinkäufe inmitten des Lockdowns erledigen. Berühmte Geschäfte passen sich neuen Regeln an und halten die Stimmung hell.

