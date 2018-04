Experimente für weniger Menschen: Der instrumentalisierte Islam

Wie viele Kinder haben Sie gezeugt oder geboren? Rund zwanzig Jahre lang begleiten wir Eltern die zarten Seelen, um sie an einen Platz im Leben und in der Gesellschaft heranzuführen. Als wir 1975 heirateten, scherzten wir von einer Fussballmannschaft, 1980 nach zwei beschwerlichen Schwangerschaften war das Thema durch. Die Dankbarkeit, zwei gesunde Kinder hervorgebracht zu haben, ist unbeschreiblich groß.

Geburtenkontrolle

Weder vor den geplanten Schwangerschaftsterminen noch bis zu unserer Trennung Ende 1995, als ich den Beischlaf verweigerte, kam es zu einer versehentlichen Schwangerschaft. Haben wir die Antibabypille zunächst auf die leichte Schulter genommen, so kamen ab 1980 an „kritischen Tagen“ nur noch Kondome in Frage. Später erfuhr ich, dass Temperaturmessungen sehr zuverlässig seien, kann dies aber nicht aus persönlicher Erfahrung bestätigen.

Wohl wahr, wir zivilisierte Europäer gehören zu einer winzigen Minderheit auf diesem Planeten, die bewusst die Kinderzahl kontrollieren. Jetzt, wo ich 65 Jahre alt bin, fehlt mir jegliches Interesse, nochmals Vater zu werden, auch wenn dies vor 15 Jahren noch sehr stark ausgeprägt war. Allerdings ergab sich keine Begegnung mit einer jüngeren Frau, die zu einer Ehe führte. Die Fertilitätsrate der Europäer ist am Arsch.

Die Erde ist groß genug

Die Erde kann heute, im Jahr 2018, problemlos 12 Milliarden Menschen und sicherlich weit mehr ernähren. Doch Korruption und Ballungsräume schaffen unsägliche Probleme und viel Leid. In der Menschheit fehlt es an koordinierten Bemühungen, um ein Paradies für alle zu schaffen. Auch die Volksrepublik China weist nur begrenzte Erfolge auf. Russland liefert seit 2000 ein gutes Vorbild. Aber sonst? Verantwortlich sind die Wesen, die uns Menschen beherrschen und ausbeuten. Da liegt der Hase im Pfeffer.

Es werden Kriege geführt, es werden Menschen vergiftet und es werden in nie zuvor gekanntem Ausmaß Experimente aller Art durchgeführt, um die Zahl lebender Menschen gewaltsam zu reduzieren. Warum?

23. Februar 2013 | kla.tv Jüdischer Wohltäter oder superreicher Eugeniker?

Bill Gates sprach am 14.7.2011 in einer Sendung mit Markus Lanz über die Art und Weise der Bevölkerungsreduktion. Zitat: „Es ist an sich gegen den gesunden Menschenverstand, dass sich, wenn man impft, die Bevölkerungsstärke ganz erheblich verringert. Das war 2001, da habe ich diese Erfahrung gemacht, und dann haben wir im großen Stil im Gesundheitswesen vor allem Impfstoffe gefördert.“ Bill und seine Frau Melinda haben eine Stiftung gegründet, die „Bill & Melinda Gates Foundation“, die vordergründig behauptet, den Hunger und die Krankheiten in der Dritten Welt ausrotten zu wollen. In Wirklichkeit wird hier ein Nahrungsmittelmonopol errichtet, in dem gentechnisch veränderte Pflanzen und entsprechendes Saatgut, das nicht mehr keimfähig ist, dominieren. Aus diesem Grund hat wohl die Stiftung im Jahr 2010 auch für 23 Millionen Dollar Monsanto-Aktien gekauft. Schon Bill’s Vater Walter, Mitglied der Eugenik-Organisation „International Planned Parenthood Federation“ [Verband für geplante Elternschaft] und heute im Vorstand der „Bill & Melinda Gates Foundation“, hatte sich sehr mit dem Thema Fortpflanzung und Bevölkerungsreduzierung auseinandergesetzt. So ist es nicht verwunderlich, wenn auch hier im Namen der Humanität und Wohltätigkeit die Bevölkerung mit weniger offensichtlichen Mitteln wie Impfstoffen und gentechnisch veränderten Organismen bewusst reduziert wird!

Mohammed, der Verbrecher

Es gibt mehr als 1,5 Milliarden Mohammedaner. Ihre Fertilitätsrate ist extrem hoch, die Inzucht ebenfalls und das einzelne Leben zählt kaum. Es wird schnell und gerne aufgegeben. Was lag für den tiefen Staat der USA näher, von südamerikanischen und asiatischen Experimenten abzulassen und sich dem afrikanischen und arabischen Lebensraum zuzuwenden? Die dummen Mohammedaner ließen sich erstaunlich leicht radikalisieren und machten jeden Blödsinn mit. Man nennt dies auch „Arabischer Frühling“.

Was aber ist mit den verletzten und getöteten Weißen, die seit Jahren abgemessert werden? Bomben und Fahrzeuge überfordern ja bereits viele Verbrecher, doch Messer sind weit verbreitet. Da sticht auch schon mal ein siebenjähriger Schüler seine Lehrerin in den Bauch.

Ein Trost durch Penny McLean

Im April las ich ihr im März 2018 erschienenes Buch „Gestorben ist noch lange nicht tot„. Wer ist Penny McLean? Oder fragen Sie auch „Wer ist Hans Kolpak, der mehrfach ein anderes Leben führte als zuvor?“

Penny McLean, in Kärnten geboren, in Deutschland aufgewachsen, hat nach einer Weltkarriere als Schlagersängerin (18 Goldene Schallplatten, zahlreiche Awards) auch als spirituelle Autorin Furore gemacht. Ihre Bücher zählen zu den meist gelesenen des Genres in ganz Europa. Penny McLean hat eine Tochter und lebt in Wien und München.

Ihr neustes Buch vermittelte mir einen Trost und erlöste mich von den Resten einer verbliebenen Angst, die mit einem vorzeitigen Tod einhergeht. Die Utopien vom Paradies auf Erden sind genauso fern wie die Seelenexistenz vor und nach der körperlichen Existenz. Frei von Todesangst zu sein, ist jedoch großartig – ganz gleich, wie es sich im Einzelfall ergibt.

Grausame Machenschaften seit Jahrzehnten, um Millionen zu töten

Wenn Sie gerne depressiv sind, dann forschen Sie auf eigene Faust im Netz nach, um herauszufinden, was sich auf der Menschenfarm alles tut. Mein Fokus liegt wirklich darauf, das körperliche Dasein zu genießen und mich am Leben zu erfreuen. Und dann schaumerma!

Quelle: DZiG