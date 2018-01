EU-Gericht macht einmal etwas richtig: „Fack Ju Göthe“ verstößt gegen die Sitten

Die Tagesschau hat ihren Kommentarbereich geschlossen. Dass ein EU-Gericht den Titel der Kinofilmreihe als vulgär einstufte und daher keinen Schutz erteilen wollte, erzürnt offenbar zahlreiche Fans des erfolgreichsten Kinofilm des Jahres 2017.

Leider geht es dabei nur um den Schutz der „Marke“, nicht um die Fördergelder und Filmpreise, die solch „deutsche“ Filme aus dem Steuersäckel erhalten. Die Verunglimpfung des Dichterfürsten, der zu den wesentlichen Identitätsstiftern unserer Kultur gehört, reicht im Land der Flaggenverächterin Merkel natürlich nicht mal für einen Anfangsverdacht aus, beispielsweise Volksverhetzung oder auch Verunglimpfung des Ansehens Verstorbener. Goethe, der sich gar selbst einmal als Muselmann bezeichnet haben soll, gehört nicht mehr zu Deutschland – Mohammed aber klettert in den Ranglisten der beliebtesten Vornamen beständig nach oben. Wäre es in Anbetracht von Goethes Vorliebe für den Islam nicht mal an der Zeit für eine Fortsetzung der Reihe unter dem Namen „Fack Ju Mohammed“?