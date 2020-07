Für die österreichischen Grünen sitzt die Parteilose im „Europaparlament“. Doch für ihre Restaurants musste die Fernsehköchin Insolvenz anmelden. Die Coronakrise fand auch für sie keine Gnade. Doch sie fällt nicht ins Bodenlose, wie etliche Selbständige und Mittelständler, die entgegen den Versprechungen von Olaf Scholz erhaltene Soforthilfen auch noch zurückzahlen müssen. Was ihr bis Ende der Legislaturperiode bleibt, kann man auf der Seite des EU-Parlaments nachlesen:

Wie viel verdienen die Mitglieder des Europäischen Parlaments?

Nach dem einheitlichen Abgeordnetenstatut, das im Juli 2009 in Kraft getreten ist, erhalten alle Mitglieder des Europäischen Parlaments die gleichen monatlichen Dienstbezüge. Die Grundbezüge sind auf 38,5 % der Grundbezüge eines Richters am Europäischen Gerichtshof festgelegt, so dass die Abgeordneten nicht die Möglichkeit haben, selbst über ihr Gehalt zu entscheiden.

Die Dienstbezüge (vor Steuern und Abgaben) betragen 8 932,86 EUR vor Steuern und Abgaben (ab dem 1. Juli 2019). Diese Bezüge werden aus dem Haushalt des Parlaments bezahlt und unterliegen einer EU-Steuer und einem Versicherungsbeitrag, nach deren Abzug sie sich auf 6 962,95 EUR belaufen. Diese Bezüge unterliegen in den meisten Mitgliedstaaten noch einer nationalen Besteuerung. Die Nettobezüge eines Abgeordneten nach Abzug aller Steuern sind daher von den Steuervorschriften seines Heimatlands abhängig.