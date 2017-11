Essen ist bunt: Syrer zerlegen Tchibo-Filiale und werden auf freien Fuß gesetzt

Essen: Unfassbar, was sich gestern Abend in einer Tchibo Filiale im Essener Hauptbahnhof ereignete. Aufgrund der Zerstörungen durch marodierende Syrer musste die Filiale anschließend geschlossen werden. Die Bundespolizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Hier die weitere Meldung in Original-Beamtensprech: Um 18:41 Uhr informierten Zivilfahnder der Bundespolizei die örtliche Bundespolizeiwache über eine größere Auseinandersetzung in der Tchibo Filiale. Sofort rückten weitere Bundespolizisten an, welche in der Anfangsphase auch von Einsatzkräften der Essener Polizei unterstützt wurden. Diese konnten insgesamt sieben syrische Staatsangehörige (13/14/14/14/16/17/18) festnehmen.

In den Geschäftsräumen waren zahlreiche Verkaufsständer umgeworfen und zum Teil zerstört worden. Zudem lag im gesamten Geschäft die Auslage auf dem Boden.

Die Mitarbeiterinnen (29/32/48) der Filiale standen sichtbar unter Schock und konnten zu den Vorkommnissen kaum Angaben machen. Die beiden Ladendetektive (26/26) aus Essen und Mülheim, welche nach eigenen Angaben von den Syrern angegriffen wurden, erklärten, dass ihnen die Gruppe bereits im Personentunnel des Hauptbahnhofs aufgefallen war.

Dort seien die Jugendlichen mit einer unbekannten Frau, verbal, aneinandergeraten. Sie hätten jedoch von dieser später wieder abgelassen. Nach Angaben der Detektive hätte die Gruppe auf sie den Eindruck erweckt, gezielt Streit zu suchen. Daraufhin hätten sie die Jugendlichen gebeten sich ruhig zu verhalten, was diese offensichtlich zum Anlass nahmen, den Essener und den Mülheimer sofort anzugehen.

Die körperliche Auseinandersetzung hätte sich dann in die Tchibo Filiale verlagert, wo die Syrer nach Zeugenaussagen Teile der Regale herausgerissen und Stangen und Regalböden zum Angriff auf ihre beiden Opfer genutzt hätten.

Zivile Taschendiebstahlsfahnder der Bundespolizei, die ebenfalls auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, schritten ein und informierten weitere Einsatzkräfte.

Der 26-jährige Essener wurde durch die Angriffe dermaßen verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Bei der Durchsuchung der Jugendlichen konnte im Schuh eines 14-Jährigen ein sogenanntes Winzermesser sichergestellt werden. Ob das Messer zum Einsatz kam, müssen weitere Ermittlungen ergeben.

Die Bundespolizei sicherte Videosequenzen aus dem Hauptbahnhof die nun Gegenstand der Ermittlungen sind. Alle Personen waren der deutschen Sprache nicht oder nur eingeschränkt mächtig. Bis auf einen 14-Jährigen, der in Preußisch Oldendorf wohnhaft ist, kommen alle Tatverdächtigen aus Mülheim an der Ruhr. Die Personen wurden nach einem Gewahrsam später zeitversetzt entlassen.

Gegen alle Beteiligten leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch ein.

Die Ermittlungen dauern an.