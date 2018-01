Es wird jeden Tag deutlicher: Die Deutschen sollen weg!

Man mag es manchmal kaum glauben, mit welcher Offenheit und Dreistigkeit mittlerweile gegen unser Volk vorgegangen wird. Es geschieht genau nach dem Motto, das Jean Claude Juncker bereits 1999 aussprach:

„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ Jean Claude Juncker, luxemburgischer Politiker und Präsident der Europäischen Kommission

Nachdem die Masse der Deutschen anscheinend erst wach wird und auf die Straße geht, wenn ihnen der Fernseher und das Bier weggenommen wird und wenn Fremde in ihrem Bett schlafen, ist die Schmerzgrenze wohl noch immer nicht erreicht. Doch es dürfte nicht mehr lange dauern, dann dürfte es soweit sein. Das ist dann der Tag, an dem es „kein Zurück mehr gibt“, exakt so, wie Juncker das vor 19 Jahren vorausgesagt hat. Und wir kritische Autoren, die wir seit Jahren davor warnen und die Folgen aufzeigen, werden noch immer von vielen ignoriert oder als Schwarzseher tituliert.

Dabei ist dieses Szenario gar nicht so weit entfernt oder gar abwegig. Zum Beispiel nimmt Deutschland mehr Flüchtlinge auf, als alle anderen europäischen Staaten zusammen. Der ehemalige BND-Chef August Hanning wird auf der Webseite Journalistenwatch zitiert: „Jeden Monat kommen zurzeit circa 15.000 Migranten zu uns, von denen wir zum großen Teil nicht wissen, wer sie sind und ob sie eine kriminelle oder terroristische Vergangenheit haben…“. Man kann aus dem Verhalten der deutschen Regierung nur schließen, dass sie daran interessiert ist, die innerdeutschen Zustände zu destabilisieren.

„Wir haben die Folterwerkzeuge im Keller, und wir zeigen sie, wenn es nötig ist“

Jean-Claude Juncker

Dabei geht es bei all den Themen, mit denen wir konfrontiert werden, in Wahrheit gar nicht um den Klimaschutz, den Petrodollar, die Migranten oder was auch immer. Auch die meisten Migranten werden dazu missbraucht, in Europa für Unruhen zu sorgen, ohne dass sie dies ahnen. Diese Themen sind alle nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht es darum, die Weltbevölkerung drastisch zu verringern und so ganz nebenbei die verhassten und lästigen Deutschen endlich loszuwerden. Wie ich in meinem Buch „Nutzlose Esser“ ausführe, geht die herrschende Ebene nie nur einen direkten Weg, dieser könnte viel zu leicht durchschaut werden. Nein, man schafft oder erfindet Bedingungen, die wiederum bestimmte Maßnahmen erfordern. Ferner verknüpft man diese Bedingungen und schafft somit viele verschiedene Krisensituationen:

Gezielte Schwächung und Verarmung der deutschen Bevölkerung (Arbeitslosigkeit) durch Auslagern der Industrie nach China usw., die danach eine chinesische Industrie IST, die unsere(!) Produkte an uns exportiert. Es gibt immer mehr kostenintensive Vorschriften für unseren Mittelstand und unsere Industrie, die dadurch nicht mehr konkurrenzfähig sein können. Wer schon einmal eine Baustelle, eine Industrieanlage, eine Straßenküche oder eine Teeverarbeitungsanlage in Südostasien näher betrachtet hat, weiß, wovon ich schreibe. Zwang der Deutschen zu teils übertriebenen Energieeinsparungsmaßnahmen. Warum muss man einen Heizkessel austauschen, der seit 25 Jahren tadellos mit guten Abgaswerten funktioniert, nur weil es der Formalismus verlangt? Ist die Energiebilanz tatsächlich besser, wenn man die Rohstoffe, den Umbau und die Entsorgung des alten Heizkessels einschließlich aller Transporte mit einrechnet? Viele Hausbesitzer verschulden sich deshalb oder müssen gar ihr Haus verkaufen. Wird in anderen Staaten ebenso rigoros verfahren? Oder steckt nicht vielmehr das Ziel dahinter, dass die Deutschen gefälligst die Wirtschaft ankurbeln sollen? Ganz nach dem Motto, die Henne soll noch ein paar Eier legen, bevor sie in der Suppe landet. Verbot von Dieselfahrzeugen, die durch die Neuanschaffung von „sauberen“ Elektrofahrzeugen ersetzt werden sollen. Es ist ein Ammenmärchen, dass Strom sauber sein soll. Ist ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk sauber? Ist eine Biogasanlage ethisch vertretbar, wenn in demselben Land Rentner im Müll nach etwas Essbarem suchen müssen? Ist es nicht vielmehr eine weitere Maßnahme, die Deutschen zum (Auto-)Konsum zu zwingen und ihr Erspartes unter dem Kopfkissen hervorzuholen? Erzeugung eines moralischen Drucks durch ganz bewusstes und permanentes Aufrechterhalten der „deutschen Schuld“. Literaturpreise und Filmpreise werden vornehmlich denen vergeben, die diese Themen (nicht aufarbeiten, sondern) aktuell halten. Dass diese Menschen die betreffende Zeit gar nicht erlebt, sondern ihr ganzes Wissen aus Geschichtsbüchern gelesen haben, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Das Schüren von Kriegssituationen in den Staaten, die sich den Zielen der „Weltelite“ nicht beugen wollen und Eingreifen der NATO. Der nächste Kandidat dürfte der Iran sein, das ist in Insiderkreisen schon länger bekannt, was man traurigerweise als Bestätigung der alternativ-kritischen Autoren sehen kann. Auch diese Krise dürfte Flüchtlingsströme verursachen. Das Schüren von Streit innerhalb der afrikanischen Stämme, damit regionale Kriegsherde entstehen, dadurch Förderung von Flüchtlingsströmen nach Europa. Bewusste Förderung von Hunger in Afrika durch Subventionen der westlichen Landwirtschaftsprodukte und damit Blockierung der afrikanischen Landwirtschaft. Auch das fördert den gigantischen Flüchtlingsstrom nach Europa. Ob man es glaubt oder nicht: Die afrikanischen Männer werden durch gestellte pornografische Darstellungen auf Webseiten ganz gezielt dazu eingeladen, nach Deutschland und Europa zu kommen. Angeblich würden die deutschen Männer keine Kinder mehr zeugen und die deutschen Frauen würden sich angeblich nach richtigen Männern sehnen. Ist es da ein Wunder, dass vor allem junge Männer nach Europa kommen und zwar bevorzugt nach Deutschland? Warum werden diese Webseiteninhaber nicht zur Rechenschaft gezogen? Wer Gelegenheit und Kontakte in die Herkunftsländer hat, aus denen die Menschen zu uns kommen, der sollte sie darüber aufklären, dass sie von den Regierungen nur benutzt werden. Sie werden als lebende Waffen missbraucht und könnten möglicherweise „Kanonenfutter“ werden. (den Link zur Quelle haben wir entfernt, da die Seite pornographische Inhalte aufweist; zu recherchezwecken teilen wir Ihnen diesen gerne mit. Die Redaktion) Ausbluten der Gemeinden, damit man sie dann mit Geldprämien dazu locken kann, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. „Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen, sollten nach einem Vorschlag von Vizekanzler Gabriel mehr Geld bekommen.“, wird in einem Artikel der Tagesschau zitiert. Nachdem sie bislang mit dem Flüchtlingsthema allein gelassen wurden, werden viele Gemeinden gezwungen sein, diesen Deal einzugehen und sich „kaufen“ zu lassen. Auch Gabriels Aussage, Deutschland sei das, „was Amerika im 19. Jahrhundert war – ein Sehnsuchtsort“, ist nicht rühmlich für ihn. Ich möchte hier anmerken, dass die Urbevölkerung in den USA brutal dahingeschlachtet worden ist. Und unsere bestehende Bevölkerungsdichte von 227 Einwohnern pro Quadratkilometer verlangt auch nicht gerade nach intensiver Zuwanderung. Im Vergleich dazu: Afghanistan 49 Einw./km², Syrien 92 Einw./km², Eritrea 44 Einw./km², Schweden 22 Einw./km², Finnland 16 Einw./km² und die USA hat 33 Einw./km². Sie sehen, auch bezüglich der Bevölkerungsdichte ist der Plan, Europa mit Migranten zu fluten, mehr als perfide und provoziert Kämpfe um die Flächen. Auch die Medien werden dazu benutzt, eine massive Gehirnwäsche zu betreiben.

„Wenn es ernst wird, muss man lügen.“

Jean-Claude Juncker

Wenn in einem Medienbericht die Nationalität eines Verbrechers genannt wird, können Sie davon ausgehen, dass es ein Deutscher ist, wenn sie nicht genannt wird, ist es in vielen Fällen ein Zuwanderer. Der Grund für diesen Unterschied ist ganz einfach: Die Deutschen sollen nicht erfahren, dass bestimmte Gruppen dieser Zuwanderer uns nicht freundlich gesonnen sind, sondern den Auftrag haben, Deutschland und Europa zu islamisieren.

„Wir wollen, dass Deutschland islamisch wird“

Cem Özdemir

All diese aufgezählten Punkte, und noch viel mehr, bewirken, dass in unserer Welt bald jeder gegen jeden kämpfen wird, und wir alle sind die Leidtragenden, einschließlich vieler Zuwanderer, denn auch ihr Märchen wird nicht wahr werden. Noch immer durchschaut die Masse das nicht und ich appelliere an alle, die dies lesen, endlich aufzuwachen. Wenn sich nur 1 % unserer Bevölkerung in Berlin versammeln würde, wären es 800.000 Menschen, das wäre dann das, was Juncker als „großes Geschrei“ und „Aufstände“ bezeichnet. Auch wenn man uns Deutsche abschaffen möchte, haben wir doch noch eine klitzekleine Chance, unseren Willen kundzutun, bevor es bürgerkriegsähnliche Zustände und Ausgangssperren gibt, die jegliche Aktionen unterbinden würden. Und vor Bürgerkrieg und Aggression müssen wir uns dringend hüten, denn dann würde uns die letzte Handhabe genommen werden! Was uns jedoch hoffentlich noch helfen könnte, wäre eine friedliche(!!!) Forderung vor dem Bundestag. Auf jeden Fall eine klare Kundgebung der Meinung des Volkes!

Das Netzdurchsetzungsgesetz (NetzDG) war erst der Anfang, weit gravierendere Maßnahmen sind noch zu erwarten. Und noch immer gibt es kein „großes Geschrei“. Ich staune, wie gehirngewaschen und brav geprügelt wir geworden sind. Dabei waren wir einst das Volk der Dichter und Denker!

Machen Sie’s gut!

Ihre Gabriele Schuster-Haslinger