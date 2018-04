Ermittlungen gegen Herausgeber Prothmann – Rheinneckarblog macht dicht

Nein, das ist kein Grund zur Schadenfreude, nur weil der oder das Rheinneckarblog auch schon mal Imad Karim und „rechtsalternative Medien“ – darunter O24 – ins Visier genommen hat. Der sich selbst als Erfinder des Bratwurstjournalismus bezeichnende Chefredakteur Hardy Prothmann hat nach allen Seiten ausgeteilt, deckte üble FakeNews der Facebookseite AfD-Watch auf und bekam es des öfteren auch mit der selbsternannten Antifa zu tun.

Seit dem 1.April ist der Rheinneckarblog verstummt und dabei handelt es sich nicht um einen Aprilscherz. Wegen eines Artikels über einen fiktiven Terroranschlag ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Prothmann.

Internetblog veröffentlicht Beitrag über angeblichen Terroranschlag in Mannheim – Staatsanwaltschaft Mannheim leitet Ermittlungsverfahren ein

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen den Herausgeber eines Internetblogs ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Vortäuschung der Verwirklichung von schweren Straftaten nach § 126 Abs. 2 StGB u. a. eingeleitet.

Der Anfangsverdacht, der zur Einleitung führte, beruht auf einem in dem Blog am 25.03.2018 veröffentlichten Beitrag über den angeblich in Mannheim am 24.03.2018 erfolgten größten Terroranschlag in Westeuropa, dessen Inhalt frei erfunden und bewusst falsch war.

Die Ermittlungen dauern an. Quelle: Pressemitteilung Staatsanwaltschaft Mannheim