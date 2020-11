Für den kommenden Mittwoch, dem 18.11. rufen mehrere Initiativen zur Demonstration vor dem Bundestag auf. An diesem Tag soll das sogenannte „Bevölkerungsschutzgesetz“ in dritter Version verabschiedet werden. Der Aufruf einer Ärztin wird gerade durch die sozialen Netzwerke gejagt, auch mehrere Petitionen haben bereits über 100.000 Unterschriften erreicht. (1) (2)

Ich lehne mich mit meiner Einschätzung wohl nicht zu weit aus dem Fenster, dass all diesen Bittschriften und Protestaktionen kein Erfolg beschieden sein wird. Allenfalls verzögern Klagen und Überarbeitungen „kritischer Passagen“ im Gesetzestext die endgültige Verabschiedung, nicht aber das Ergebnis. Die breite Masse interessiert sich schlichtweg nicht dafür, dass die „demokratisch gewählten Vertreter“ gerade dabei sind, die Demokratiesimulation zu beenden und eine Übergangsform zur offenen Diktatur zu installieren, deren Ergebnis der totale Überwachungsstaat sein soll.

Ob man nun beharrlich und immer aggressiver an die Politik appeliert und auf das Gewissen einzelner Beteiligter setzt oder sich um Aufklärung derer bemüht, die gar nicht aufgeklärt werden wollen, man könnte auch ebenso gut mit einem Stein reden. Der Zug ist abgefahren, wer ihn aufhalten will, läuft Gefahr, von ihm überollt zu werden. Die Masse ist immer träge und behäbig, die wachsame Zivilgesellschaft nur eine Erfindung der Ideologen. Wer auf der Couch sitzt, lässt Hollywoodmuskelpakete für sich kämpfen oder steuert mit Superkräften ausgestattete Spiel-Avatare durch die kranken Fantasiewelten der Gamedesigner, die Teilnahme am richtigen Leben hat er eingestellt. Die Diktatur der Angepassten ist längst Realität. Dem Terror der Mitmenschen, welche Klamotten man tragen, welche Serien man schauen und wo man sich im Uraub die Birne zuschütten und wie viele Sexualpartner man gehabt haben muss, braucht doch eigentlich niemand nachtrauern. Dumm nur, dass das nicht die einzigen sind, die weggesperrt und am Reisen gehindert werden sollen. Die Regierenden machen keinen Unterschied. Die Früchte der Saat des Bösen bekommt jeder zu schmecken.

Es ist ein geistiger Krieg, der geführt wird. Es geht buchstäblich um die Seelen der Menschen. Aber nur um die, die sie noch nicht auf ihre Seite gezogen haben. Noch können Zeichen gesetzt werden, im digitalen Raum, wie auch da draußen, bald aber herrscht überall Dunkelheit, dann werdet ihr das Licht erkennen!