Erlangen: Frau in eigener Wohnung von Messer-Mann überfallen

Erlangen – Am Sonntagmorgen überfiel ein bislang Unbekannter eine Frau in ihrer Wohnung im Erlanger Stadtteil Bruck. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 09:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer Frau in der Junkersstraße in Erlangen. Als die Frau die Tür öffnete, drängte sich ein maskierter Mann in die Wohnung, bedrohte sie mit einem Messer und forderte sie auf sich zu entblößen. Die Frau rief sofort laut um Hilfe und öffnete erneut die Tür. Daraufhin flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem Mann unerkannt die Flucht.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 20 – 30 Jahre alt,

circa 160 cm bis 175 cm groß, schlanke Figur,

sprach deutsch mit ausländischem (möglicherweise arabischem) Akzent,

trug eine schwarze Sturmhaube, ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333

via Freie Presse