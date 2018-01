Erfurt: Moscheegegner vs. Scharia-Partei = 300 : 60

Erfurt: Laut Polizeibericht nahmen heute ca. 300 Personen an der Kundgebung „Baugenehmigung – nein danke! Keine Moschee in Erfurt!“ auf dem Fischmarkt teil.

An der vom SPD Kreisverband organisierten Gegenversammlung „Das Grundgesetz gilt überall!“ beteiligten sich ca. 60 Personen. Beide Versammlungen sollen störungsfrei verlaufen sein.

300 Demonstranten GEGEN das religiöse Herrschaftssymbol in #Erfurt , lediglich 60 DAFÜR. Da haben die #Musterdemokraten also mal wieder bewusst über den Mehrheitswillen hinweg entschieden. https://t.co/rSWeXnkjyZ

Heute in #Erfurt: #AfD tritt GG mit Füßen & demonstriert gg den Bau einer Moschee. In der 1. Reihe mit dabei die Nazis von #Thuegida. Da steht zusammen, was zusammen gehört. #ef1701 #noAfD pic.twitter.com/IDLLQ9nmMh

— Höcke Watch (@Hoeckewatch) January 17, 2018