Erdüberlastungstag: Warum nicht einfach die Menschen abschaffen?

Der Klimawandel ist nicht genug, jetzt sind trotz sprudelnder Ölquellen mal wieder angeblich die Ressourcen knapp. Wäre es nach dem Club of Rome gegangen, dann befänden wir uns längst zurück in der Steinzeit, doch noch keine der düsteren Prophezeiungen ist eingetroffen. Man bräuchte drei Erden, twittert es heute aus offiziellsten Quellen.

Ein Planet ist nicht genug: Wenn wir so weiterleben wie heute, bräuchten wir 3 (!) Erden, um unseren Bedarf an Rohstoffen, Wasser und Land zu decken. 🌎🌍🌏 Morgen ist #Erdüberlastungstag – dann hat 🇩🇪 seinen Anteil an nachhaltig nutzbaren Ressourcen für dieses Jahr verbraucht. pic.twitter.com/YS3X8YASmN

— Bundesumweltministerium (@bmu) May 1, 2018