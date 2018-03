Erdogan oder Putin? Die Zeichen stehen auf Krieg

Während in ganz Europa Kurden immer schärfer gegen die Türkei protestieren, kündigt Erdogan einen weiteren Militärschlag gegen Kurden im Nordirak an. Noch wurde keine Großstadt in Schutt und Asche gelegt, wie von kurdischen Extremisten gedroht wurde, doch die zahlreichen Anschläge und Zusammenstöße bei Demonstrationen sprechen eine deutliche Sprache. Der Krieg zwischen Türken und Kurden wird mitten unter uns geführt. Was geschieht, wenn Erdogan auch noch nach Griechenland greift? Droht dann ein Bürgerkrieg unter Migranten?

Der andere Konflikt wird gerade von Großbritannien aus eingeheizt. Ohne handfeste Beweise schießt Premier May scharf gegen Putin, weist russische Diplomaten aus und Forderungen nach einem Ausschluss Russlands aus dem Europarat werden im Parlament eingebracht. Erdogan-Freundin Merkel tutet ins selbe Horn und verlangt Aufklärung von Putin über die Skripal-Affäre. Laut Marco Maier vom Contra-Magazin könnte dahinter die CIA und der britische Geheimdienst MI6 stecken. „Bündnisfall durch Nervengas“: Bereiten MI6 und CIA den NATO-Russland-Krieg vor?

Nato-Partner Erdogan wird im Gegensatz zu Putin nur schwerlich den Bündnisfall auslösen können, aber in diesen Zeiten ist jeder Irrsinn möglich. Der Krieg gegen die eigene Bevölkerung läuft dagegen auf Hochtouren, hier bedarf es keiner weiteren Aufforderungen, der Marschbefehl ist längst erteilt, die lasche Justiz und die hilflose Polizei laden geradezu zu immer weiteren Messermorden ein.

Bevor es aber zum Krieg mit Russland kommt, sind erst einmal wieder – man ahnt es bereits – Sanktionen fällig. Das hat aber nichts mit dem Brexit zu tun, oder?