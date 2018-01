Erdinger Raiffeisenbank verweigert Kontoeröffnung für AfD-Kreisverband

Nachdem bereits mehrere Bundesligavereine AfD-Mitglieder ausschließen wollen, machen auch Banken gegen die Partei mobil. Es ist wirklich unfassbar, da werden islamische Scharia-Banken genehmigt, aber deutsche Bürger vor den Kopf gestoßen.

Die AfD Bayern berichtet auf Facebook:

Ausgrenzen und diskreditieren – antidemokratische Methoden gegen die demokratisch legitimierte AfD!

Erding – Vorige Woche wollte der neu gegründete AfD-Kreisverband bei der Erdinger Raiba ein Konto eröffnen. Die Beraterin wollte das nicht alleine entscheiden und legte den Antrag Vorstandsvorsitzendem Christian Berther vor. Der lehnte den Antrag ab und teilte dies telefonisch AfD-Kreisvorsitzendem Wolfgang Kellermann mit.

Der wandte sich nach der Absage an die Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen mit. Über die wickelt die Partei nun ihre Geldgeschäfte ab. Die AfD wollte den Rausschmiss bei der Genossenschaftsbank nicht unkommentiert lassen – und setzte ihre Anhänger in Bewegung.

Die fluten seither das Bewertungsportal der Raiffeisenbank auf Facebook. „Jetzt ist die Raiba auch schon so weit, dass sie Leute diskriminiert, weil sie in einer in ihren Augen falschen Partei sind. Pfui Teufel. Wer ist hier jetzt rassistisch? Schämt euch!“, schreibt eine Userin. „Diese Bank ist nicht zu empfehlen. Sie verweigert aus nichtigen, politisch motivierten Gründen die Eröffnung eines Kontos“, postete ein anderer. „Jetzt schließt die Raiba schon Kunden aus, die eine andere politische Meinung haben“, so ein Dritter.

Dem ist nichts hinzuzufügen!

