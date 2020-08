Virginia Giuffre, die den britischen Prinzen Andrew des sexuellen Missbrauchs bezichtigt, hat laut den Gerichtsakten auch den früheren US-Präsidenten Bill Clinton schwer belastet. Dass Clinton mehrfach den sogenannten Lolita-Express genutzt hat und die verhaftete Ghislaine Maxwell beste Kontakte mit den Clintons pflegte, ist durch zahlreiche Pressebilder belegt.

Bill Clinton and Ghislaine Maxwell aboard Jeffrey Epstein's Boeing 727,

N908JE.



Trip to Africa, 2002.



©The Mega Agency pic.twitter.com/RB5rT13iKP — Classified (@vcy5cygnet) July 26, 2020

Virginia Robert, wie Guiffre zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Missbrauchs durch Prinz Andrew hieß, will Bill Clinton mit „zwei jungen Mädchen aus New York“ auf Epsteins privater Sex-Insel in der Karibik gesehen haben. (1)

Bill Clinton hat sicher eine Erklärung dafür. „I did not have sexual relations with that woman“ …