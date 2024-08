Pawel Durov, ein falscher Messias

Als angeblicher Kämpfer für die Meinungsfreiheit und gegen staatliche Zensur setzten sich jetzt sogar russische Politiker für den verhafteten Pawel Durov ein. So haben sich die Verhältnisse umgekehrt, aber nur scheinbar. Durov ist Teil der Eliten genau wie Elon Musk.

Durov und das Young Global Leaders-Programm

Durov wurde in die Klasse von 2017 der Young Global Leaders vom Weltwirtschaftsforum (WEF) aufgenommen. Wer sich mit Schwab und Co. einlässt, kann schwerlich ein Kämpfer für eine freie Welt sein.

VKontakte, Zensurversuche und Auswanderung

Vor der Gründung von Telegram war Durov der Schöpfer und CEO von VKontakte (VK), dem größten sozialen Netzwerk Russlands. VK wurde unter seiner Leitung zu einer wichtigen Plattform für den freien Austausch von Informationen in Russland, was jedoch auch dazu führte, dass die Plattform ins Visier der russischen Regierung geriet. Die russischen Behörden versuchten, zunehmend Kontrolle über die Inhalte auf VK zu erlangen, insbesondere im Zuge politischer Proteste und oppositioneller Bewegungen. Durov widersetzte sich diesen Zensurversuchen, was schließlich zu seinem erzwungenen Rückzug aus dem Unternehmen führte.

Durov sah sich aufgrund seines Widerstands gegen die staatliche Kontrolle und die zunehmenden Repressionen gezwungen, Russland zu verlassen. Er wanderte schließlich nach Dubai aus, wo er weiterhin an Telegram arbeitete. So jedenfalls die offizielle Geschichte. Man “vergisst” gerne dabei, dass die Zensurgesetze in Russland 1:1 aus dem sogenannten NetzDG von Heiko Maas übernommen worden sind.

Über 100 Kinder als Samenspender

Ein weiteres Thema, das immer wieder in den Medien aufkommt, sind die Gerüchte über Durovs Privatleben. Es wird behauptet, dass er nach eigenen Angaben als Samenspender über 100 Kinder gezeugt haben soll. Finanzielle Gründe können kaum eine Rolle dabei gespielt haben, vielmehr hält Durov seine Gene wohl für besonders wertvoll und möchte mit seiner Vermehrung die Welt beglücken.

Wenn Durov jetzt in Schwierigkeiten ist, dann sicher nicht wegen seines angeblichen Kampfes für eine zensurfreie Welt, es muss etwas anderes dahinter stecken. Das aber ist der Internetgemeinde egal, die in Musk und nun auch Durov eine Art Messias sieht und deshalb in deren Netze drängt, die dasselbe machen wie Google, Facebook und Co: Daten sammeln!