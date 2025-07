Pandemie-Generalprobe in Großbritannien: Neue Details zu „Exercise Pegasus“ enthüllt – Totale Kontrolle unter dem Deckmantel der Sicherheit?

Großbritannien rüstet sich für das nächste große Ereignis: Mit der bislang größten Pandemieübung namens Exercise Pegasus will die Regierung angeblich „die Widerstandsfähigkeit stärken und die Bürger schützen“. Das berichtet The Defender in einem aktuellen Artikel: UK Reveals New Details of Upcoming Pandemic Exercise Similar to Event 201 That Preceded COVID.

Zwischen September und November 2025 soll die Übung landesweit stattfinden – mit Beteiligung aller Ministerien und Regionen. Herzstück ist eine „Resilienz-Akademie“, in der jährlich über 4.000 Menschen für Notfälle ausgebildet werden sollen. Gleichzeitig entsteht eine digitale „Verwundbarkeitskarte“, die alle Bürger nach Alter, Ethnie, Pflegebedarf oder Behinderung sortiert – die Daten sollen sofort zwischen Behörden teilbar sein.

Kritiker sehen in dem Plan kein Schutzprogramm, sondern ein Werkzeug zur totalen Überwachung. Auch ein landesweiter Mobilfunkalarm – 87 Millionen Geräte sollen gleichzeitig erreicht werden – klingt für viele nicht nach Fürsorge, sondern nach Testlauf für digitale Kontrolle.

Was wie eine harmlose Vorbereitung wirkt, erinnert fatal an Event 201 – jene Pandemie-Simulation unter Mitwirkung von Bill Gates, dem Weltwirtschaftsforum und Pharma-Riesen, die 2019 durchgespielt wurde – kurz vor dem echten Ausbruch von COVID-19. Auch dort ging es um Narrative, Meinungskontrolle und Zensur.

Russell Brand und andere Kommentatoren weisen darauf hin, dass derartige Übungen nicht nur der Gesundheitsvorsorge dienen, sondern ideale Vorwände liefern könnten, um Zwangsmaßnahmen, Massenüberwachung und digitale Zensur global zu etablieren – diesmal mit dem Segen der WHO, die dank neuem Pandemie-Vertrag künftig weltweite Lockdowns anordnen kann.

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. schlägt Alarm: Die neuen WHO-Regeln seien so formuliert, dass sie praktisch jede Maßnahme unter Berufung auf „mögliche Gesundheitsrisiken“ rechtfertigen – inklusive Reiseverboten, zentral gesteuerten Medienbotschaften und Impfpflichten.

Die Büchse der Pandora ist längst geöffnet – und sie heißt Pegasus.