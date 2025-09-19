Milliarden für Panzer statt für Pflege, Bildung und Infrastruktur: Die EU und ihre Mitgliedstaaten stellen die Weichen auf Kriegswirtschaft – mit gewaltigen Summen und fatalen Folgekosten für die Zivilgesellschaft, wie Kla.TV berichtet.

Die Sendung zeichnet nach, wie aus Friedens- schrittweise Kriegsökonomie wird: Ein EU-Aufrüstungsplan über zunächst 800 Milliarden Euro, dazu hunderte Milliarden aus Corona-Töpfen umgewidmet – und oben drauf die politische Zielmarke, Militärausgaben massiv hochzufahren. Das Ergebnis ist kein Aufschwung, sondern eine gigantische Umverteilung: Geld, Ressourcen und Know-how werden aus dem zivilen Bereich abgezogen und in Technik investiert, die im Alltag nichts nützt, aber dauerhaft Kosten produziert.

Konkrete Folgen benennt der Beitrag klar: Während Ausgaben für Infrastruktur, Gesundheit und Umweltschutz ausgehöhlt werden, wächst der militärisch-industrielle Komplex. Klassische Betriebe werden umgestellt – der Alstom-Standort Görlitz wandert in Richtung Panzerfertigung, die insolventen MV-Werften richten sich auf Kriegsschiffe aus. Einmal militarisiert, ist die Rückkehr zur Zivilproduktion politisch wie finanziell blockiert.

Die Logik dahinter ist brandgefährlich: Rüstung frisst Zukunft. Ein Panzer schafft keine Pflegeplätze, repariert keine Brücke und fährt keinen Krankentransport – er steht, kostet und verschleißt. Investitionen in Militärgüter wirken volkswirtschaftlich wie verbranntes Geld, während Forschung, Bildung und zivile Infrastruktur die Produktivität heben könnten. Genau diese Prioritätenverschiebung treibt Lebenshaltungskosten und Steuerlast nach oben – Wohlstand nach unten.

Parallel dazu läuft das altbekannte Begleitprogramm: strategische Vordenker, mediale Dauerbeschallung, moralische Aufladung und ein „Patriotismus“-Appell an Schulen und Unis – Stufe um Stufe der Eskalationsleiter. Ob die Kriegsrhetorik als Ablenkungsmanöver dient oder den tatsächlichen Konflikt vorbereitet: Die Richtung ist eindeutig – weg von Friedensordnung, hin zur militärischen Priorität.

Die Sendung lässt keinen Zweifel: Wer diese Entwicklung stoppt, ist nicht der, der die nächste „Sonderfinanzierung“ unterschreibt, sondern der, der „Nein“ sagt – zum Job im Rüstungswerk, zur medialen Aufhetzung, zur Entmündigung im Namen der Sicherheit. Die Wahl liegt nicht in Brüssel oder Washington, sondern vor der eigenen Haustür

Quelle: www.kla.tv/38893