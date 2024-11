Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten – wer hat diesen Spruch noch nie gehört? Wahrscheinlich die Bundesregierung, was deutlich wurde, als sich die Abgeordnete Frau Dr. Christina Baum erdreistete, sich nach einer Studie über Chemtrails zu erkundigen:

Kennt die Bundesregierung die Ergebnisse der Studie „Geoengineering Desinformation: Two Opposing Testimonies and the Stakes for Humanity“ (Geoengineering Desinformation: Zwei gegensätzliche Zeugnisse und die Bedeutung für die Menschheit), die im Advances in Social Science Research Journal veröffentlicht wurde, und wenn ja, welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung daraus und werden ggf. die Geo-Engineering-Operationen sofort eingestellt, und wenn nein, warum nicht?

In der Antwort des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann vom 28. Oktober 2024 wird geleugnet was das Zeug hält und Wortklauberei betrieben, um die Fragen ins Lächerliche und den Bereich der Verschwörungstheorien zu ziehen.

In dem von Ihnen in Bezug genommenen Papier sind mit Geoengineering hauptsächlich sogenannte „Chemtrails“ gemeint. Bezüglich „Chemtrails“ weist die Bundesregierung auf das im September 2023 aktualisierte Papier des Umweltbundesamtes (UBA) hin: www.umweltbundesamt.de/publikationen/chemtrails-gefaehrliche-experimente-atmosp

haere. Es gibt keine „Chemtrail“-Operationen der Bundesregierung und es gibt auch keine Pläne, dies zukünftig zu tun.



Das ist keine Antwort mit Bezug auf die erwähnte Studie – hier eine Kurzzusammenfassung:

Der Artikel „Geoengineering Disinformation: Two Opposing Testimonies and the Stakes for Humanity“ untersucht die Behauptungen über sogenannte „Chemtrails“ und präsentiert Beweise für verdeckte Geoengineering-Programme. Die Autoren, darunter ein ehemaliger Airline-Pilot und ein Wissenschaftler, argumentieren, dass Regierungen und Medien die Wahrheit über diese Aktivitäten verschleiern und dass „Chemtrails“ nicht mit gewöhnlichen Kondensstreifen zu verwechseln sind.

Die Kernaussagen des Artikels lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Verdeckte Geoengineering-Operationen: Zivile Fluggesellschaften in NATO-Ländern sind angeblich an verdeckten militärischen Geoengineering-Programmen beteiligt, die darauf abzielen, den Planeten zu erwärmen, um Zugang zu Ressourcen unter dem Polareis zu erhalten.

Der ENMOD-Vertrag als Täuschung: Der ENMOD-Vertrag der Vereinten Nationen von 1978, der den Einsatz von Umweltveränderungen für feindselige Zwecke verbietet, wird als trickreich bezeichnet. Die Autoren behaupten, dass der Vertrag in Wirklichkeit Umweltveränderungen für „friedliche Zwecke“ legitimiert und damit Geoengineering-Programme ermöglicht.

Beweise für Flugasche in „Chemtrails“: Wissenschaftliche Analysen von Regenwasser- und Schneeproben nach dem Vorbeiflug von Flugzeugen zeigen erhöhte Konzentrationen von Elementen wie Aluminium, Barium und Strontium, die typisch für Flugasche aus Kohlekraftwerken sind. Die Autoren argumentieren, dass diese Flugasche dem Flugbenzin beigemischt wird, um „Chemtrails“ zu erzeugen.

Zeugenaussage eines Airline-Piloten: Der ehemalige Airline-Pilot Mark Hagen berichtet von seinen Beobachtungen während seiner Flugkarriere und beschreibt, wie er ab Mitte der 1990er Jahre eine Zunahme von langanhaltenden Kondensstreifen bemerkte, die sich nicht wie üblich auflösten. Er vermutet, dass diese Veränderung auf Zusätze im Flugbenzin zurückzuführen ist und dass diese Praxis von Ölraffinerien gesteuert wird.

Gefahren für Mensch und Umwelt: Die Autoren warnen vor den Gefahren des Geoengineerings, das zu einer Reihe von negativen Folgen führe, darunter die Zerstörung der Ozonschicht, die Verschmutzung der Umwelt mit toxischen Elementen, das Absterben von Wäldern, der Rückgang von Insektenpopulationen und die Schädigung von Meereslebewesen. Sie argumentieren, dass „Chemtrails“ die globale Erwärmung sogar noch verstärken.

Zusammenfassend stellt der Artikel „Geoengineering Disinformation“ folgende Thesen auf:

● „Chemtrails“ sind real und stellen eine Form des Geoengineerings dar.

● Geoengineering-Programme werden verdeckt durchgeführt und von Regierungen und Medien verschleiert.

● Geoengineering hat verheerende Folgen für Mensch und Umwelt.

Hier können Sie das gesamte Dokument im Original anschauen.

Ist das wirklich alles Quatsch, wie der Herr Staatssekretär behauptet?