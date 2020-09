Für Siebenten-Tags-Adventisten ist die Bibel die einzige Quelle des Glaubens. (1) Sie glauben an die junge Erde, die baldige Wiederkunft von Jesus Christus und halten den Sabbat heilig. Einer der bekanntesten Vertreter ist der südafrikanische Zoologe Walter Veith. Nach seinem Beitritt verwarf er die Evolutionstheorie und musste den Lehrstuhl für Zoologie an der Universität Kapstadt aufgeben. Veith tritt auch regelmäßig in Deutschland auf und hält Vorträge und Predigten auf Deutsch.

Ein genaues Datum für die Wiederkunft wird von den Adventisten nicht genannt, die Gläubigen sollen aber in ständiger Bereitschaft leben. Einer der wichtigsten Redner der Querdenkenbewegung ist der Laienprediger Samuel Eckert, im Video unten zu sehen im Gespräch mit Oliver Janich und Jürgen Elsässer.

Ist das Ende nah?

In den 28 Glaubenspunkten der Adventisten findet sich kein Hinweis darauf, dass Corona etwas mit dem Ende der Welt zu tun haben könnte, das Gegenteil ist der Fall:

Wenn Jesus wiederkommt, ist das nur der Untergang dieser Welt, die schon heute immer längere Schatten wirft. Doch damit ist nicht alles vorbei … Das Ende der Weltgeschichte wird laut Bibel nicht durch eine weitere Atombombe, eine Seuche oder einen globalen Krieg eingeleitet, sondern durch Gott selbst. (2)

Ein auf Youtube recht bekannter „Endzeitreporter“ lehnt die Überzeugungen der Adventisten ab, predigt aber ebenfalls von Wiederkunft und Entrückung und freut sich besonders darüber, dass Oliver Janich in seinem nächsten Buch die Existenz von Gott beweisen will.

Ebenfalls in christlicher Mission im Umfeld der Querdenken-Demos unterwegs ist „Aktivist Mann“, der zahlreiche Interviews mit den Protagonisten und Teilnehmern führt, aber nicht selbst zu den Organisatoren gehört. Beim „Sturm auf den Reichstag“ war er auch vor Ort. Das Videomaterial aus seinem Kanal landete in der „WELT“ und der „Tagesschau“.

Auch die „Christen im Widerstand“ haben die Querdenkendemos unterstützt. Ihre Ziele haben sie auf der Webseite formuliert:

Inmitten der Coronakrise war das Schweigen weiter Teile der Gemeinde Jesu für uns beschämend: Ostern hat man einfach ausfallen lassen. Die Alten hat man alleine sterben lassen. Die Kranken nicht mehr besucht und die Kirchen einfach geschlossen. Und das alles im Namen der Gesundheit und der Nächstenliebe? Man hat sich den völlig unverhältnismäßigen Maßnahmen der Bundesregierung einfach widerspruchslos gebeugt und diese sogar noch begrüßt! Anstatt Licht und Salz zu sein (gerade in Krisenzeiten) und für Wahrheit und Gerechtigkeit aufzustehen, haben die meisten Kirchen geschwiegen.

Das kann man jetzt alles furchtbar schlimm finden und den nächsten Sektenbeauftragten der verlogenen Amtskirchen informieren. Mir sind diese Leute tausendmal angenehmer, als rotgrünlinke Ideologen und ihr kreischendes, Steine werfendes Fußvolk, das sich auf der Seite des Guten wähnt. Einen echten politischen Ausweg für unser Land kann es nur geben, wenn wir das Parteiensystem verabschieden und die Berufspolitiker zum Mond schießen. Ganz gleich, wie die Sache ausgeht, das nächste System wird sehr wenig mit „Demokratie“, wie wir sie kennen, zu tun haben. Gesellschaftlich muss es wieder um Werte gehen, die Zusammenhalt wie auch Eigenverantwortlichkeit fördern und einfordern, statt Gehorsam und Zwangssolidarität. So jedenfalls meine Vision, wenn ich sie denn auf einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann schreiben dürfte. In naher Zukunft wird es aber erst mal um die nackte wirtschaftliche Existenz gehen, Platz für Anstand und Nächstenliebe bleibt da wohl bei den wenigsten.