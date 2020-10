Screenshot Newsguard App

Das über den Microsoft-Browser „Edge“ kostenlos erhältliche „Tool“ Newsguard hat seine „Bewertung“ von Opposition 24 abgeschlossen. Wer den lieben Onkel Bill kritisiert, dessen ehemalige Firma den Internetpranger unterstützt, bekommt logischerweise ein rotes Warnschild. Danke für diese deutliche Distanzierung zu BILDerberg, Staatsfunk und sonstigem abartigen Dreck im Netz, der unter „Presse“ firmiert. Und nochmal, es stimmt, dass dieser Psychopat namens Bill Gates die Sonne verdunkeln wollte, die Quelle dazu hat Newsguard selbst als „vertrauenswürdig“ eingestuft. Hier der Screenshot:

Besonders lustig: Newsguard zieht u.a. zur Bewertung heran, ob Eigentümer und redaktionell Verantwortliche genannt werden und beruft sich dann im weiteren Text zu O24 auf die anonyme Hetzseite „Psiram“, die mutmaßlich von der Pharmalobby gesponsert wird und der sogenannten Skeptikerbewegung (GWUP) nahe steht.

Wer dann noch Songs bei Apple veröffentlicht, in denen die Regierung „verspottet“ wird, ach was, der kann nur Böses im Schilde führen und eine „nicht offen gelegte rechte Agenda“ verfolgen. Selten so gelacht. Sieht O24 etwa wie ein linkes Projekt aus?