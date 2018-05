Ellwangen: Das sagt das Netz über den Afrikaner-Mob, der eine Abschiebung verhinderte

Die Legende: Zweihundert Afrikaner haben angeblich gewaltsam eine Abschiebung verhindert. Alle Gazetten berichten über den vermeintlichen Skandal, der gar keiner ist, denn es sollte von den vielen mutmaßlich illegalen Migranten nur ein einziger abgeschoben werden. Hilflos, so heißt es, habe die Polizei und damit die Staatsmacht kapituliert. Das ist natürlich Unsinn, die Zustände sind gewollt, solche Aktionen dienen nur dazu, den Anschein von Rechtsstaatlichkeit zu wahren, nach dem Motto: „Wir haben doch alles versucht.“ Beamte sind Befehlsempfänger und tun nur das, was ihnen aufgetragen wird und unterlassen, was ihnen untersagt wird.

Hier einige Stimmen aus dem Netz:

Ich überlege gerade, wo man im Alltag noch mit 200 „Unterstützern“ aufschlagen könnte. Beim Finanzamt, wenn die Nachzahlung droht? Beim Ordnungsamt nach einem Bußgeldbescheid? Beim Jobcenter nach angedrohter Sanktion? Diese Fülle an Optionen… #Ellwangen #Rechtsstaat — Emma Richter (@emrich_5933) May 2, 2018

Alice aus dem Weidelland hat den Glauben an die Staatlichkeit noch immer nicht verloren, wie ihre Äußerungen zeigen:

Der Rechtsstaat wird von seinen „Gästen“ mit Füssen getreten. In #Ellwangen zeigt sich die ganze solidarische Gewaltbereitschaft. Asylbewerber, die Abschiebungen zu verhindern versuchen, haben ebenfalls ausgewiesen zu werden! https://t.co/fASJavhI5q pic.twitter.com/T6lnZyP9sP — Dr. Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 2, 2018

Richtig: Gegen die eigenen Bürger, wie GEZ-Verweigerer, angebliche Reichsbürger und Steuersünder kennt der „Rechtsstaat“ oft weniger Skrupel:

So richtig durchsetzungsfähig ist der Deutsche Staat, wenn der Mittelstand die Steuererklärung zu spät einreicht. Auch bei Falschparkern & defekter Fahrradbeleuchtung wird hart durchgegriffen. Von Rundfunkbeiträgen und "Hassrede" ganz zu schweigen. #Ellwangen #intieferVerachtung — Stefan Slaby (@publizistikon) May 2, 2018

Die Aktuelle Kamera ist wieder da …

Journalisten erhalten keinerlei Informationen zu #Ellwangen, dürfen das Gelände nicht betreten. Das Regierungspräsidium möchte nicht, dass der Fall "weiter hochgekocht wird". 🧐 #TagDerPressefreiheit pic.twitter.com/vfV1wccfoa — Dora zwitschert (@DoraGezwitscher) May 2, 2018

Das Fräuleinwunder war einmal …

Wie sich doch die Vorzeichen seit 2015 geändert haben.

Denn gerade bin ich sehr froh, dass ich…

– nur zur Miete wohne

– (noch) keine Kinder habe

– nicht verbeamtet bin

– keine Schulden habe

– (noch) keine Haustiere habe

Also es wird langsam Zeit, 🇩🇪 zu verlassen.#Ellwangen — Frau Hoppenstedt (@loriotfehlt) May 2, 2018

Huch, @fr Qualitätsjournalist empört sich nicht darüber, dass 200 Migranten Polizei bedrohten+vertrieben, sondern dass die @AfD darüber twittert!

Was wohl mehr unsere persönliche Sicherheit gefährdet? #Ellwangen

https://t.co/UgSD2NaNr7 — Julia (@BlondJedi) May 2, 2018

Was ist, wenn diese 200 Mann nach dieser Erfahrung beschliessen die Stadt zu plündern? Dürfen sich die Bewohner von #Ellwangen dann zur Wehr setzen jetzt, wo dort der Staat offenbar sein Gewaltmonopol aufgegeben hat und Selbstjustiz und Faustrecht gelten? https://t.co/rwsmzneoM1 — Radaffe (@Rad_affe) May 2, 2018