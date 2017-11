Einzelfall in #Altena: Ist Merkel auch bestürzt über die täglichen Messereien von Asylbewerbern?

Altena: Nach der Messerattacke auf den flüchtlingsverliebten Bürgermeister fragt man sich bei Jouwatch, wie wohl Schwerverletzte aussehen.

So sehen Schwerverletzte aus? https://t.co/uxiyeofBzy via @Jouwatch

Kurz nach dem Angriff trat das Opfer wieder in der Öffentlichkeit auf. „Bundeskanzlerin“ Merkel äußerte sich bestürzt.

Kanzlerin #Merkel : „Ich bin entsetzt über den Messerangriff auf Bürgermeister Andreas Hollstein – und sehr erleichtert, dass er schon wieder bei seiner Familie sein kann. Dank auch an die, die ihm geholfen haben.“ #Altena

Man spürt förmlich die Freude der Regierenden, dass in #Altena »endlich« wieder mal ein Deutscher zugestochen hat. Merkel, Schulz, Maas, alle ereifern sich. Dass täglich »junge Männer« zustechen – egal. Kurz gesagt: Das hilft nicht.

Alleine aus den vielen Unterkünften für Asylbewerber werden fast täglich mehrere Messerangriffe bekannt, wie hoch die Dunkelziffer liegt, ist ungewiss. Bei den Tätern handelt es fast ausschließlich um Männer aus dem islamischen Kulturkreis, unter den Opfern befinden sich neben Asylbewerbern auch häufig Sicherheitspersonal, Helfer, alarmierte Polizisten oder Passanten, die auf der Straße überfallen oder bei anderen Verbrechen verletzt werden.

Hat man von Merkel auch nur ein Wort der Bestürzung über diese entsetzliche Gewaltwelle gehört, die ihre Flüchtlingspolitik über das Land gebracht hat? Mitnichten! Reker und Hollstein – das sind Einzelfälle, wobei im letzteren die tatsächliche Schwere der Verletzung von den Medien hochgepuscht wurde. Bei OB Reker hatte es einen ähnlichen Geruch.

Kanzlerin #Merkel hat Andreas Hollstein angerufen + ihm gewünscht, dass er den Messerangriff körperlich und seelisch gut überwinden möge. Danke für seinen täglichen Einsatz, und den so vieler Kommunalpolitiker. #Altena

Wenn in #Altena ein Bürgermeister von einem Deutschen verletzt wird, steht es innerhalb von Minuten auf jeder Titelseite, wenn ein Syrer in #Cuxhaven 6 Deutsche überfährt, höchstens in den Regionalblättern.

