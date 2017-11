Oberhausen: „Südländisch aussehende Personengruppe“ metzelt Fahrgast nieder – Opfer im Krankenhaus verstorben

Oberhausen: Heute Nacht kam es gegen 01.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Bus an der Haltestelle „Im Lipperfeld“ in Oberhausen. Eine mehrköpfige Gruppe wollte mit dem Nachtexpress nach dem Besuch einer Veranstaltung in der Turbinenhalle nach Hause fahren. Kurz nach Besteigen des Busses durch diese Gruppe kam es im Bus zu Streitereien mit drei südländisch aussehenden männlichen Personen, die bereits im Bus saßen. Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen.

Der Busfahrer hatte alle Personen nach Beginn der ersten Streitereien sofort des Busses verwiesen. Auf dem Bussteig gingen die Auseinandersetzungen weiter. Möglicherweise wurden dabei durch die Täter Werkzeuge eingesetzt, die zu den schweren Verletzungen führten.

Die drei südländisch aussehenden Täter flüchteten anschließend über die Bustrasse in Richtung Centro Oberhausen. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Im Krankenhaus verstarb der 28-Jährige.

Die geflüchteten Täter werden wie folgt beschrieben:

Alle drei zwischen 20 und 30 Jahre alt,

südländisches Erscheinungsbild

Täter 1: dunkle, nach hinten gegelte Haare, deutlichen 3-Tage-Bart, bekleidet mit einer olivgrünen Jacke mit Fell, dunkle Jeans, 170-175 cm groß

Täter 2: bekleidet mit einer beige-senffarbenen Jacke mit Fellkragen

Täter 3: ca. 180 cm groß, schmale Statur, trug eine silberne Halskette, bekleidet mit einem weißen Pullover mit schwarzem Streifen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Auseinandersetzung im Bereich der Bushaltestelle und des Fluchtweges der drei beschriebenen Täter. Insbesondere Besucher des Centro können Beobachtungen gemacht haben, die jetzt bei der Suche nach den Tätern helfen können. Die Essener Polizei hat unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Max Ströbele eine Mordkommission eingerichtet. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/8290