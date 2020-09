Eine kurze Beschreibung der Inhalte des Entwurfs der EEG-Novelle 2021: Der Entwurf für den Entwurf des EEG 2021 liegt auf dem Tisch und ist für die Bürger-Energiewende eine Katastrophe: Keine Eigen-Energienutzung für große PV-Anlagen, der PV-Ausbau wird ausgebremst, alte Anlagen dürfen nicht in den Eigenverbrauch und müssen unwirtschaftlich betrieben werden und alle Anlagen müssen in Zukunft mit einem Smart Meter Gateway ausgerüstet werden, obwohl die Technik noch gar nicht zur Verfügung steht. So funktionieren keine Energiewende und kein Klimaschutz.

DER REFERENTEN-ENTWURF FÜR DAS EEG 2021 BEDEUTET

Die Nutzung von Eigenenergie wird torpediert.

Die dezentrale Bürger-Energiewende wird behindert.

Unternehmen mit PV-Anlagen mit mehr als 100 kWp dürfen ihren selbst produzierten Strom nicht nutzen und müssen alles billig einspeisen. Elektroautos werden statt mit grünem Eigenstrom mit grauen Netzstrom geladen.

Bürokratie statt Transparenz. Alles wird noch komplizierter und teurer. Sinnlose Smart Meter Gateway überwachen die Bürger, Datenschutz wird nicht beachtet. + Alte PV-Anlage können nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden.

Netzbetreiber dürfen die Einspeisung von PV-Anlagen auf 0 reduzieren, ohne Entschädigung.

Schreiben Sie über die Aktions-Seite aktion-eigenstrom.de