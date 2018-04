DoYouTrustThisComputer: Elon Musk warnt vor Google KI und dem Dritten Weltkrieg

Tesla-Gründer Elon Musk brachte kürzlich die Welt mit SpaceX zum Staunen. Am Wochenende machte er ein paar Dollar aus seiner Portokasse locker, damit die Filmdokumentation „Do you trust this computer?“ kostenlos im Netz per Streaming verfügbar ist. Der Filmemacher Chris Paine lässt Musk in seinem Werk ausführlich zu Wort kommen.

Er warnt vor der Entwicklung von „Künstlicher Intelligenz“. Diese könnte sogar, anders als menschliche Diktatoren, unsterblich werden, indem sei ein eigenes Netz mit Energieversorgung aufbaue. Musk hält die von Google entwickelte KI „Deepspace“ für gefährlich, sie könne schon beim nächsten Update in der Lage sein, das komplette Googlenetzwerk zu übernehmen.

Hier der Trailer zum Film.

Auf dieser Seite kann der komplette Streifen angeschaut werden.

http://doyoutrustthiscomputer.org/watch

Eine deutsche Version gibt es bislang noch nicht.