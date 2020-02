Dortmund: Vierfache Mutter getötet – Irakerin hatte sich von gewalttätigem Ehemann getrennt

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (24.2.) wurde eine 30-jährige Irakerin tot in einer Wohnung in der Dortmunder Innenstadt aufgefunden. Aufgrund der Auffindesituation und der ersten Ermittlungsergebnisse besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts. Dringend tatverdächtig ist der 41-jährige irakische Ehemann, der selbst den Notruf der Feuerwehr gewählt hatte. Polizeibeamte nahmen ihn fest.

Weiteren Medienberichten nach, hatte sich die vierfache Mutter von dem Ehemann erst kürzlich getrennt. Wegen seiner Gewalttätigkeiten war sie in ein Frauenhaus geflüchtet und erst kürzlich in die neue Wohnung gezogen.