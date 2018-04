Dortmund: Polizei rechnet mit Sabotage von Bahnstrecken wegen „Europa erwache!“ – Demo

Wieder hat ein sogenanntes breites Bündnis scharfen Protest gegen eine geplante Versammlung angekündigt. Dieses Mal dürften die Störaktionen besonders heftig ausfallen, denn die Partei „Die Rechte“ hat die Veranstaltung angemeldet. Neben dem Parteisprecher Sascha Krolzig (DIE RECHTE) und Sven Skoda, der sich als „freier Nationalist“ bezeichnet, ist auch der NPD-Politiker Udo Voigt als Redner angekündigt.

Auf Dortmund 24 heißt es dazu:

Der Slogan der Demo ist angelehnt an den Ausspruch “Deutschland erwache” – der Teil des verbotenen nationalsozialistischen “Sturmlieds” ist. Angeblich wollen die Rechtsextremen “für Europa” auf die Straße gehen. Was damit gemeint ist: Für nationalistische und abgeschottete Staaten in Europa und gegen Einwanderer und Flüchtlinge. Die Rechten befürchten einen “Bevölkerungsaustausch” in Europa und den angeblichen Plan der EU, “Einheitsmenschen” als “eine leicht zu kontrollierende Masse” erschaffen zu wollen.

Die Polizei rechnet aufgrund der angekündigten Proteste mit Sabotageakten und Blockaden:

Auf Grund mehrerer Versammlungen im Dortmunder Stadtgebiet am kommenden Samstag (14. April), wird die Dortmunder Bundespolizei mit einer Vielzahl von Einsatzkräften präsent sein.

Ein Großteil der Versammlungsteilnehmer wird mit Zügen nach Dortmund reisen. In der Vergangenheit ist es im Zusammenhang mit ähnlichen Veranstaltungen in Dortmund zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs gekommen. Insbesondere Blockaden von Gleisanlagen und andere Aktionen waren Ursache für Beeinträchtigungen.

Aus diesem Grund werden Einsatzkräfte bereits weit im Vorfeld des Demonstrationsgeschehens eingesetzt, um Störungen zu verhindern. Neben uniformierten- und zivilen Einsatzkräften werden auch Hubschrauber der Bundespolizei eingesetzt, um Bahnanlagen zu überwachen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auf Grund des Einsatzgeschehens der Dortmunder Hauptbahnhof kurzzeitig gesperrt wird.