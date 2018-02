Dortmund: Asylbewerber sollen Schlägerei für Smartphone-Video begonnen haben

Dortmund: Eine kuriose (sic!) Schlägerei ereignete sich am Sonntagmorgen im Dortmunder Hauptbahnhof. Zwei Männer schlugen sich, wobei ein Dritter die Auseinandersetzung mit seinem Smartphone aufzeichnete. Die Bundespolizei stellte das Gerät sicher und ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Gegen 03:30 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Bahnsteig im Hauptbahnhof gerufen. Zeugenaussagen zufolge soll ein 19-jähriger Syrer einen 23-jährigen Mann aus Dortmund erst verbal und anschließend mit Schlägen und Tritten angegriffen haben. Dabei wurde das Opfer im Gesicht verletzt.

Zeugen erklärten, dass der Begleiter des Angreifers, ein 18-jähriger Marokkaner, die Tat mit seinem Smartphone gefilmt habe. Das Gerät wurde daraufhin sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Schlägerei von Beginn an von dem 18-Jährigen unter fortwährendem Gelächter aufgezeichnet wurde.

Die weiteren Ermittlungen konzentrieren sich nun auch darauf, ob die Auseinandersetzung vorsätzlich herbeigeführt wurde.

Die Bundespolizei leitete gegen beide Tatverdächtige, die sich aktuell im Asylverfahren befinden, und in Halberstadt (19) sowie in Willich (18) wohnen, ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Anmerkung: Was ist an diesem Vorfall denn so kurios? Das Netz ist voll mit solchen Videos, in denen sich Gewalttäter mit ihren feigen Taten brüsten. Hat das Opfer freiwillig mitgemacht? Und warum werden die beiden Tatverdächtigen nicht umgehend abgeschoben, bevor sie als Ankerpersonen noch weitere mutmaßliche Familienangehörige nachholen können?