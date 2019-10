Bundespolizisten haben am Sonntag einen Mann im Hauptbahnhof dabei beobachtet, wie er einen Joint drehte. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen griff der aggressive 34-Jährige Bundespolizisten an.

Als bei der Durchsuchung des Mannes ein gefälschter Führerschein aufgefunden und er mit dem entsprechenden Straftatvorwurf konfrontiert wurde, versuchte er einem Bundespolizisten gegen den Kopf zu schlagen. Der Schlag des Mannes aus Warstein konnte zunächst abgewehrt werden, danach griff er jedoch den Bundespolizisten erneut an und würgte diesen. Dabei wurde der Beamte leicht am Hals verletzt. Auch in der Gewahrsamszelle beruhigte sich der armenische Staatsangehörige nicht, spuckte um sich und schlug und trat gegen die Zellentür und Wände. Um weitere Straftaten des 34-Jährigen aufgrund seiner weiterhin aggressiven Verhaltensweisen zu verhindern, ist der mit 0,8 Promille alkoholisierte Mann in das Polizeigewahrsam in Dortmund eingeliefert worden.

Er wurde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Urkundenfälschung beanzeigt.