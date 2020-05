Hier O24 auf Telegram folgen

Arnsberg: Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Sonntagmorgen hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der Mann hatte zuvor offenbar seine ehemalige Lebensgefährtin angegriffen und sich im weiteren Verlauf selbst schwere Verletzungen zugefügt.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 5 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hüsten zu der Auseinandersetzung zwischen dem 32-Jährigen aus Werl und der 18-Jährigen aus Arnsberg. Aus bislang ungeklärter Ursache verletzte der Tatverdächtige die junge Frau mit mehreren Messerstichen, bevor diese schwer verletzt aus dem Haus flüchten konnte. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Mann in den Keller und fügte sich dort selbst Stichverletzungen zu. Die Beamten konnten ihn schließlich überwältigen und festnehmen.

Mit schweren Verletzungen kamen beide in umliegende Krankenhäuser. Zeitweise bestand auch Lebensgefahr.

Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Der 32-Jährige soll am Montag (1.6.) einem Haftrichter vorgeführt werden.