Neulich stieß ich auf ein kleines Twittergefecht. Die Aussage provozierte fast nur ablehnende Antworten. Nicht jedoch bei mir, wie ich wohl nicht weiter betonen muss.

Diesem Land würde eine Woche Stromausfall richtig guttun.



Medienentzug für alle!



Die Kollateralschäden wären wohl kaum schlimmer als das, was uns eh bevor steht und bereits passiert ist. — Birne Helene (@0Schone) August 13, 2020

Erst diese Woche hatten wir wieder einen Miniblackout von ca. 45 min. Der längste Stromausfall währte im letzten Jahr ungefähr einen ganzen Tag, beim Internet sogar mehrere Tage. So weit raus auf dem Land (39 km bis Wiesbaden – 29 km bis Koblenz) wohnen wir nicht, aber das ist hier keine Seltenheit. Ob es einen Zusammenhang mit der Windradarmada in der Region gibt, weiß ich nicht. Kein Mensch will die Dinger haben, in jedem zweiten Ort sieht man Plakate von Bürgerinitiativen gegen Großwindanlagen, gebaut werden sie trotzdem. Ein paar Kilometer von hier befindet sich das Geburtshaus von Nicolaus August Otto. Sinnbildlich für den Niedergang der Gesellschaft fristet ein überwuchertes Ehrenmal des Erfinders sein trauriges Dasein innerhalb eines Kreisverkehrs im Schatten eines Megawindrads, das die meiste Zeit still steht.

Eine Woche ohne Strom würde aber wohl auch hier die Menschen auf den Boden der Realität zurück holen. Heizung? Warmwasser? Selbst Tanken wäre nicht möglich. Eine Katastrophe, da man hier ohne Auto den Arsch nicht weg bekommt. Einkaufen mit Bargeld ginge wohl nur beim Bäcker oder direkt beim Bauern. Im Winter würden auch noch die Wasserleitungen zufrieren, wenn es nicht sowieso schon abgestellt wäre. Keine Ahnung, wie das ausgehen würde, vor allem wenn niemand weiß, wie lange der Zustand andauert. Was aber, wenn plötzlich alles wieder funktioniert? Würden die Menschen eine Lehre daraus ziehen?