Die Statik der italienischen Macht ist erschüttert

Die Europäische Union wird einem Kartenhaus immer ähnlicher, ein Dominoeffekt kann sie zum Einsturz bringen, gerade weil sie mehr als erforderlich fatale Abhängigkeiten zwischen Strukturen geschaffen hat, die auch selbständig funktionieren würden.

Nun ist nur noch die Frage, welches Ereignis den Anfang vom Ende markiert.

Selbst rückblickend ist das oft schwer zu sagen. Der Auslöser für den Ersten Weltkrieg: War es der Berliner Kongreß, war es die Bülow-Affäre, war es die Flottenrüstung, der Expressionismus, das Attentat von Sarajewo, die Angst der Engländer vor der deutschen Konkurrenz, der französische Chauvinismus, der italienische Futurismus oder der russische Panslawismus?

Für den Zweiten Weltkrieg ist der Ausgangspunkt ebenso schwer zu bestimmen. Waren es die Diktate von Versailles, Trianon und Sevres? Oder der Stalin-Hitler-Pakt, das Münchner Abkommen? Es ist schwer im Nachinein den ersten Stein des Umkippens zu finden, weil Transaktionen oft geheim, verdeckt und verschleiert stattfinden.

Auch für das Scheitern der EU wird man den Stein des Anstoßes später nicht so einfach aufspüren können. Wa es die Einführung des Euro, der Vertrag von Masstricht, von Schengen? Die Bildung der V4-Gruppe, der Brexit, die Grenzöffnung oder das Grüne Übereinkommen? Oder war es die Wahl in der Emilia Romagna?

Sie werden jetzt einwenden: Sie sei von der Demokratischen Partei doch gewonnen worden. Das ist freilich richtig. Aber man muß sich ein wichtiges Detail ansehen, denn es gibt auch sogenannte Phyrrussiege, die schwer im Magen liegen:

2020 2014 plusminus PD 34,7 44,5 -9,8 Verbündete 16,7 5,1 11,6 Summe CS 51,4 49,6 1,8 Lega 32,0 19,4 12,6 Fratelli 8,6 1,9 6,7 Forza It. 2,6 8,6 -6,0 Verbündete 2,3 0,0 2,3 Summe CD 45,5 29,9 15,6 M5S 4,7 13,3 -8,6

Anmerkung: CS bedeutet in Italien linkes Zentrum, CD rechtes Zentrum

Das interessante Detail ist das Ergebnis der 5 Sterne. Die Statik des römischen Regierungsbündnisses ist völlig durcheinandergeraten. In den Zentralparlamenten Kammer und Senat hat die M5S-Bewegung über 30 % der Sitze und die PD ist der Juniorpartner. Und nun so eine Umkehr! Alle italienischen Medien problematisieren den Untergang der Sterne und sehen kommende Turbulenzen in Rom. Insbesondere die Absetzbewegungen von Abgeordneten zu anderen Parteien könnten sich verstärken. Die Bewegung des ligurischen Spaßmasters Grillo ist piu o meno am Ende. Schon während des Bündnisses mit der Lega waren die Wahlergebnisse der 5 Sterne nicht berauschend, aber jetzt sind sie ganz im Keller. Das zeigt auch das Ergebnis der Wahl in Kalabrien, wieder 2020 gegenüber 2014:

Forza It. 12,5 12,3 0,2 Lega 12,3 0,0 12,3 Fratelli 11,1 2,5 8,6 Verbündete 21,6 8,6 13,0 Summe CD 57,5 23,4 34,1 PD 15,6 23,7 -8,1 Verbündete 13,6 37,7 -24,1 Summe CS 29,2 61,4 -32,2 M5S 6,3 4,9 1,4 Verbündete 1,1 0,0 1,1 Summe M5S 7,4 4,9 2,5

Die 5 Sterne sind im Vergleich zur letzten nationalen Wahl, wo die M5S im ganzen Süden stärkste Kraft war, völlig zusammengeklappt.

Freilich gibt es auch bei den Rechten Verschiebungen. Lega und Fratelli sind im Aufwind, während Berlusconis Forza stagniert. Aber die Rechten teilen sich die Siege. In Kalabrien war nun einmal die Forza dran, in den Abbruzzen stellen die Fratelli den Präsidenten.

Es bleibt die Einschätzung, daß die Rechten mit Kalabrien wieder eine Region dazugewonnen haben, Salvini ist in der Emilia an der „roten Mauer gescheitert“, wie die Presse schreibt. Frau Meloni von den Fratelli machte in einem ersten Statement die linken Sardinen – eine auf der Straße aktive Hilfstruppe der PD – für die Niederlage verantwortlich. Sie regte an, nun auch rechte Sardinen auf die Straße zu schicken.

Quelle und Erstveröffentlichung: prabelsblog

