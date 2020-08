Unter dem Motto „Gekommen um zu hören“ – Dialogtour der SPD-Bundestagsfraktion waren sowohl Sonja Steffen, als auch Saskia Esken am 05.08.2020 am Strelapark in Stralsund anwesend.

Nach dem Gruppenbild zu Beginn war es sicher geplant, wohlwollende Meinungen der Bürger zu hören. Der geplante Bürgerfrieden wurde jedoch gleich zu Anfang durch Plakatträger „gestört“.

Natürlich verstanden die anwesenden SPD-Führungskräfte keinen Spaß bei solch einer dreisten Meinungsäußerung und riefen die Polizei. Die rückte auch gleich mit zwei Wagen an.

Sonja Steffen schreitet mutig der Polizei entgegen.

Nach einiger Diskussionszeit von Polizei und Plakatträgern erteilte diese den beiden freundlich aber bestimmt einen Platzverweis und das Einkaufszentrum Strelapark Hausverbot.

Jetzt begannen Bürger Fragen an Frau Esken zu stellen, über die Maskenpflicht, die unterschiedlichen Bewertungen von Frau Esken zur BLM-Demo und dem „Tag der Freiheit“. Als Antwort kamen die „üblichen Worte“: Andere Länder haben viel mehr Tote, nur durch das entschlossene Handeln der Regierung wurde Schlimmeres verhindert, auf der Insel Rügen ist man froh über den Lockdown, da sonst viel Schlimmeres passiert wäre.

Die Fragesteller von https://volksinitiative-demokratie.de/ gaben sich mit den Antworten nicht zufrieden, bis die MdB Sonja Steffen und die Parteivorsitzende Saskia Esken die Fragesteller stehen ließen und gingen.

So geht zuhören heute. Das muss sich auch ein Passant gedacht haben und füllte den Papierkorb.

von einem Patrioten aus Vorpommern