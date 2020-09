Das ständig zitierte „teile und herrsche“ kann man auch anders verstehen. Eine Führung, die nicht teilt, sondern Wohlstand ausschließlich für sich selbst in Anspruch nimmt, wird auf kurz oder lang den Rückhalt verlieren und muss zu immer drastischeren Mitteln greifen, um sich zu behaupten. So ein Spiel mag über zwei oder drei Generationen funktionieren, doch irgendwann ist der Punkt ohne Wiederkehr erreicht. Das Gefüge bricht zusammen, es entsteht etwas neues. Spaltungsprozesse sind dabei eine Zwangsläufigkeit. Ohne sie wären die USA heute noch Teil des British Empires, ein deutsches Kaiserreich hätte es nie gegeben, das als sogenannte „kleindeutsche Lösung“ sowieso nicht lange Bestand hatte. Der Neanderthaler wäre vermutlich auch nicht ausgestorben worden.

Das Rad der Zeit dreht sich nur in eine Richtung. Jetzt ist wieder so ein Punkt, an dem die Gesellschaften gespalten werden, der Riss durch jede Familie reicht, die Frage nach dem dafür oder dagegen am Ende jeden betrifft, der es ansonsten vorzieht, der Masse hinterher zu trotten. Warum sollte man sich einer solchen Entwicklung entgegen stellen, wenn sie sowieso nicht aufzuhalten ist? Wer irgendwie kann, verlässt die Ballungsräume, zieht aufs Land und fühlt sich selbst in der kleinkariertesten Dorfgemeinschaft wohler, als in der Mittagspause auf der Frankfurter Zeil.

Ich brauche auch kein Deutschland mit dem Schandfleck Berlin als Hauptstadt, in der noch nie etwas zum Wohle des Volkes entschieden wurde. Vielleicht hätte man nach der „Wiedervereinigung“ besser auf den Reichstag verzichtet und den wahren Mittelpunkt des heutigen Deutschlands gewählt: Niederdorla in Thüringen. Da kann man doch was draus machen, statt den kunterbunten Stuttgarts, Mannheims und Frankfurts nachzuweinen. Köln habe ich noch vergessen, aber das kann man mit ganz NRW. Wenn man sich schon gesundschrumpft, dann gehört dieser Speck ganz sicher zu den überflüssigsten Pfunden.