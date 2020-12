Eine neuer Trend geht um in Europa – die schwarze Wahrheit taucht in den Innenstädten auf wie ein Gespenst und verschwindet nach einigen Minuten wieder.

Wie Einstein schon sagte, wird man kaum erfolgreich sein, wenn man immer wieder die gleiche, falsche Lösung für ein und dasselbe Problem anwendet. Deshalb stellte Stefan Korinth in seinem Essay im „mulitpolar-magazin“ die Idee „Schwarze Wahrheit“ vor.

Sein Schlüsselsatz: „Objektzerstörung durch vollständige Bejahung“.

All die mutigen und heldenhaften Demos haben die gleichen Schwächen, die vom Regime schamlos ausgenutzt werden: Das Platzieren von Provokateuren, das Herauspicken gefährlicher Worte und die Existenzvernichtung der Teilnehmer. Beschwichtigungsformeln wie, „Wir sind bunt“, „Für Frieden und Freiheit“, „Wir distanzieren uns von den Rechten“ konnten das Regime nicht von seinem Kurs abbringen und hören sich – trotz der bewundernswerten Anstrengungen der Demonstranten – wie das Flehen kleiner Kinder um die Liebe ihrer Eltern an.

Etwas Neues musste also her und deshalb marschieren seit einigen Wochen in den DACH- und Benelux-Ländern größtenteils militärisch strukturierte Gruppen in weißen Maleranzügen, weißen Kunststoffmasken, Überziehschuhen und Handschuhen auf und bewegen sich albtraumhaft wie Zombies zu streng rhythmischen Klängen und Durchsagen wie:

Söder, erhöre uns

Schnelltests in allen öffentlichen Räumen

Spahn, erhöre uns

Überwachung durch Drohnen

Merkel, erhöre uns

Masken mit Warnsensor bei Verrutschen

Drosten, erhöre uns

Erschießt die Maskenverweigerer

Isolation für Infizierte

Durch die Annahme der Maßnahmen durch die Coronazombies bis zur Selbstaufgabe werden die Passanten aufgerüttelt und mit einer Entwicklung konfrontiert, die tatsächlich Realität werden könnte, wenn sie sich nicht wehren. Angenehmer Nebeneffekt: Man bietet keinerlei Angriffsflächen für die Polizei oder das Regime.

Eine dieser Aktionen fand gestern, am 18.12.2020, vor dem Heidelberger Rathaus statt.

Das Team der Schwarzen Wahrheit würde sich über eine weiträumige Verbreitung dieser Aktion freuen, um so noch mehr Menschen zur Nachahmung zu ermutigen.

Denn:

Gott ist mit den Mutigen.

Der Mensch ist zur Freiheit geboren. Er hat ein Recht auf sein Gesicht

und seine Würde ist unantastbar.

Wir sind Geschöpfe Gottes und haben die Freiheit und das Recht, uns zu berühren, zu umarmen und uns an unseren schönen Gesichtern zu erfreuen.

Es ist Weihnachten. Lassen wir unser Licht leuchten. Lasst uns aufrecht gehen mit offenem Gesicht und zeigen, dass wir freie Wesen ohne Angst sind.

Quelle: www.conservo.wordpress.com