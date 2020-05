Hier O24 auf Telegram folgen

Die Medien im Mainstream bereiten uns systematisch auf eine weitere Runde drastischer von Corona-Erlassen vor. Währenddessen spricht Horst Seehofer über eine 5. Amtszeit von Angela Merkel. Außer ihm will das wahrscheinlich kaum jemand. Aber es gibt ja auch nur EINEN Innenminister, der sein politisches Leben nur mit einer Kanzlerin Merkel verlängern könnte.

Ansonsten nimmt das Aufbegehren im Land gegen die anhaltend eingeschränkten Grundrechte sichtbar weiter zu. Demonstrationen, Brandbriefe und eine Welle von Klagen vor deutschen Gerichten belegen das ebenso eindrucksvoll wie erschreckend. Und wir sind erst am Anfang rasant steigender Arbeitslosenzahlen.

Auch die schweren Fehler der Regierung reißen nicht ab. Am Donnerstag haben wir stark verzerrte Infektionszahlen bekommen. In Berlin erreicht die Enteignungs-Diskussion einen neuen Höhepunkt. Unsere Häuser und Wohnungen gehören uns jetzt nur noch auf dem Papier des Grundbuchamtes. Ansonsten ist nicht viel übrig geblieben.

Bei Steuern und Abgaben hat Deutschland jetzt auch Belgien hinter sich gelassen. Hier sind wir jetzt weltspitze ….