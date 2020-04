Hier O24 auf Telegram folgen

Wenige Schlagzeilen am Tag nach Merkels jüngstem Auftritt sagen fast alles: keine 20 Stunden nach der Warnung der Kanzlerin, wirf dürften uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen, die Lockerungen sollten nicht zu schnell und zu stark kommen, sieht die Nachrichtenlage in den Medien so aus …. Eine Momentaufnahme, die Bände spricht. Ein Kommentar erübrigt sich.